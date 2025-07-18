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Уже в эту субботу, 19 июля, в Парковом комплексе им. К.Г. Сахарова состоится V Тольяттинский ретрофестиваль "Жигули", сообщается на сайте мэрии Тольятти.

История ретрофестиваля "Жигули"

Пять лет назад Клуб любителей исторических автомобилей "LADA History" предложил представителям Паркового комплекса сделать свой фестиваль с автомобильной тематикой.

- Мы называем наше мероприятие ретрофестивалем, поскольку оно состоит не только из показа исторической техники, мы пытаемся создать приятную ностальгическую атмосферу прошлого и показать что-то такое, что есть в сердце у каждого тольяттинца благодаря воспоминаниям, - рассказал Сергей Чепцов.

В этом году ретрофестиваль "Жигули" приурочен к Дню рождения АВОВАЗа, который отмечается 20 июля. Традиционно в честь празника автогигант проводит День открытых дверей.

- АВТОВАЗ в этот день даёт возможность всем желающим посмотреть на действующее производство, чем живёт завод сегодня, а мы рассказываем про историю города, историю завода, историю первого автомобиля и историю каждой семьи, в которой были автомобили, - отметил Дмитрий Никитин.

Акцент на просветительской составляющей фестиваля сделал и представитель "LADA History":

- Наша организация является социально-ориентированной, все наши одноклубники едут за свой счёт, никто не преследует коммерческий интерес. Все движемы общим увлечением и желанием показать людям то, чем мы занимаемся. Хочется выразить благодарность городу и области за поддержку. Сейчас фестиваль вышел на более масштабный уровень и важно, что он остаётся некоммерческим.

Программа и новшества

В этом году организаторы привезут больше интересных экспонатов. Автовозы доставят автомобили из Самары, Москвы, Екатеринбурга.

Закуплено большое количество пледов и шатров для создания на фествиальной площадке комфортной обставновки.

Будут организованы ретропикник с кулинарными мастер-классами, гастромаркет, ярмарка мастеров, в том числе палатки с сувенирной продукцией, детская площадка, показ костюмов советского периода от "Планеты детства "Лада". "LADA History" готовит специальную интерактивную площадку "Реставратор".

Запланированы и традиционные мероприятия: выставка автомобилей, ретроралли, выступление авто-мотокаскадёров на автородео от компании "Тольятти Трюк", автовикторины, бардовская площадка в стиле Грушинского фестиваля. Гостей ждет больше десяти арт-объектов с фотозонами, большой пресс-волл с красивыми фотографиями, на которых изображены автомобили. Все желающие с 14 лет смогут бесплатно покататься на картинге в течение дня.

Планируется обширная концертная программа. На сцене выступят четыре творческих коллектива: FM, "Ханахаки", "Пятый элемент", "Санитары". Известный журналист, бывший главный редактор "Авторевю" Сергей Знаемский будет рассказывать интересные факты об участниках фестиваля.

Состоится открытая лекция, посвящённая истории Тольятти. Интересной информацией с гостями поделятся представители Тольяттинского краеведческого музея и Центра урбанистики ТГУ.

Автомобили

На выставку уникальных автомобилей зарегистрировались уже более 180 участников из 20 регионов РФ. Основа коллекции - автомобили семейства "Жигули". "LADA History" представит порядка 70 оригинальных вазовских автомобилей разных моделей и комплектаций и другую технику. Из Самары привезут коллекцию из пяти интересных автомобилей, включая довоенные. Будут представлены ретро Jaguar и Rolls-Royce.

Во время выставки определят победителя на приз зрительских симпатий. На каждом ретро-автомобиле будет стикер с QR-кодом и надписью "Проголосуй за меня". Победиелей ждут призы с уникальным дизайном.

Организаторы отмечают, что регистрация на фестиваль ещё открыта. Подробнее - в группе фестиваля: vk.com/retrofestzhiguli.

Ретроралли

19 июля порядка 30 автомобилей проедут по городу в формате спортивного ориентирования. Стартует ретроралли в 11:30 от заводауправления АВТОВАЗа, затем машины проедут по всем районам Тольятти и финишируют в 16:00-16:30 в Парковом комплексе им. К.Г. Сахарова. По правилам в ретроралли примут участие автомобили не моложе 1995 года выпуска. Также будет специальный зачёт "Лада" для современных автомобилей Волжского автозавода.

- Важна коллаборация прошлого, настоящего и будущего. На старте можно будет увидеть как самые ранние автомобили, так и современные модели, которые только недавно сошли с конвейера.

Ведущим ретроралли традиционно выступит спортвный журналист Сергей Питерцев, - рассказали организаторы.

Регистрация на ретроралли открыта до четверга. Подробнее - в группе фестиваля: vk.com/retrofestzhiguli.

По словам организаторов, событие должны посетить не менее 10 тысяч человек.

- Мы активно анонсировали фествиваль, размещали информацию о нём в национальном календаре событий, раздавали приглашения на выставке ВДНХ. Фестиваль вызывает интерес. Мы ждем туристов, которые отдыхают в наших гостиницах, гостей из города Снежное и всех жителей Самарской области, - отметила Екатерина Ярославцева.

Доставка на фестиваль

Как и в прошлом году, будет организовна доставка гостей с железнодорожного вокзала "Тольятти" напрямую до Паркового комплекса им. К.Г. Сахарова. На месте будут работать волонтёры.

Будут организованы бесплатные шатлы от остановки "Медсанчасть ВАЗа" до Паркового комплекса им. К.Г. Сахарова. До медсанчасти можно доехать на маршрутках №126, № 326.

Вечером после окончания концерта в 19:00 будут поданы автобусы во все три района.