Про начало навигации на Волге в сезоне 2021

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Не успела 2 апреля в связи с тяжелой ледовой обстановкой закончиться «зимняя» навигация на Волге (перевозка пассажиров судами на воздушной подушке по маршруту «Самара-Рождествено»), как 3 апреля теплоход «ОМ-142» открыл нормальную летнюю навигацию.

Как сообщает телеграм-канал Злой самаритянин, для начала он будет ходить по тому же маршруту. Правда, пока есть одно ограничение: до причала Рождествено теплоходы пока что пройти не смогут, так как протока все еще скована льдом. Поэтому судно доходит пока только до Подголятино (Рождествено). «Омик» Самара-Подголятино пришвартовывается носом на углу, где пересекается Рождественская Воложка и Воложка, на правом берегу Волги.

Молодцы, речники! Торосы, шуга, ледоход – да что угодно! Навигация будет по расписанию.