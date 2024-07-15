Закрыта сделка по продаже "Яндекса"

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Нидерландская компания Yandex N.V. закрыла сделку по продаже российского бизнеса "Яндекса" консорциуму инвесторов ЗПИФ "Консорциум.Первый". Об этом говорится в пресс-релизе новой холдинговой компании МКПАО "Яндекс".

Иностранный участник полностью вышел из состава акционеров группы. Yandex N.V. сменит название и прекратит использовать бренды "Яндекса" до 31 июля 2024 года.

О сделке по продаже российского бизнеса "Яндекса" консорциуму частных инвесторов и менеджеров компании стало известно 5 февраля. Сумма сделки оценивается в 475 миллиардов рублей.

Первый этап сделки был закрыт в мае. Основным владельцем новой структуры стал ЗПИФ "Консорциум. Первый". Торги акциями компании на Московской бирже начнутся 24 июля под тикером YDEX, пишет Смотрим.