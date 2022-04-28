Яндекс Погода покажет прогноз для садоводов Самары

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Яндекс Погода стала делать тематические прогнозы для пользователей, увлечения которых зависят от погодных условий. Первым появился прогноз погоды для садоводов. Например, из него можно узнать, что в ближайшие праздничные дни в Самаре не ожидается осадков, но грядет похолодание. Если 30 апреля температура воздуха днем составит 15 градусов, то уже 1 мая — всего 9. При этом ночью столбики термометров опустятся до нуля. К 3 мая воздух снова прогреется до 14 градусов, а почва — до 10.

Тематические прогнозы будут доступны в приложении Яндекс. Такие прогнозы рассчитываются с помощью технологии Meteum и содержат информацию, важную для того или иного занятия. Например, садоводы смогут посмотреть, какова влажность и температура почвы и будут ли ещё заморозки — это поможет спланировать посадки и решить, пора ли открывать теплицы. Пользователям не придётся искать эти данные в разных источниках.

«Мы выпустили прогноз для садоводов к майским праздникам, потому что многие поедут на дачу. В дальнейшем таких прогнозов будет больше. Сейчас уже тестируются данные для любителей водных видов спорта, затем появится прогноз для рыбаков, туристов, велосипедистов и бегунов. Благодаря технологии Meteum, они смогут узнать о погоде в любой точке на карте», — рассказал руководитель сервиса Александр Ганьшин.

Технология Meteum основана на машинном обучении и рассчитывает прогноз погоды с точностью до микрорайона.Технология использует данные не только метеорологических приборов и метеостанций, но и миллионов пользователей сервиса.

Фото: Дильдина Светлана