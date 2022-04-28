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Яндекс Погода покажет прогноз для садоводов Самары

28 апреля 2022 11:06
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Яндекс Погода покажет прогноз для садоводов Самары

Яндекс Погода стала делать тематические прогнозы для пользователей, увлечения которых зависят от погодных условий. Первым появился прогноз погоды для садоводов. Например, из него можно узнать, что в ближайшие праздничные дни в Самаре не ожидается осадков, но грядет похолодание. Если 30 апреля температура воздуха днем составит 15 градусов, то уже 1 мая — всего 9. При этом ночью столбики термометров опустятся до нуля. К 3 мая воздух снова прогреется до 14 градусов, а почва — до 10.

Тематические прогнозы будут доступны в приложении Яндекс. Такие прогнозы рассчитываются с помощью технологии Meteum и содержат информацию, важную для того или иного занятия. Например, садоводы смогут посмотреть, какова влажность и температура почвы и будут ли ещё заморозки — это поможет спланировать посадки и решить, пора ли открывать теплицы. Пользователям не придётся искать эти данные в разных источниках.

«Мы выпустили прогноз для садоводов к майским праздникам, потому что многие поедут на дачу. В дальнейшем таких прогнозов будет больше. Сейчас уже тестируются данные для любителей водных видов спорта, затем появится прогноз для рыбаков, туристов, велосипедистов и бегунов. Благодаря технологии Meteum, они смогут узнать о погоде в любой точке на карте», — рассказал руководитель сервиса Александр Ганьшин.

Технология Meteum основана на машинном обучении и рассчитывает прогноз погоды с точностью до микрорайона.Технология использует данные не только метеорологических приборов и метеостанций, но и миллионов пользователей сервиса.

Фото: Дильдина Светлана

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