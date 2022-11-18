«Яндекс Маркет» выкупит все оставшиеся в России товары IKEA

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Сервис «Яндекс Маркет» договорился со шведской компанией IKEA о выкупе всех ее запасов товаров в России. Об этом пресс-служба сервиса сообщает в пятницу, 18 ноября, пишут "Известия".

«Обязывающие документы подписаны обеими компаниями 16 ноября 2022 года», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Соглашение касается более 20 млн товаров во всех категориях, представленных в шведской сети.

Продажа товаров IKEA начнется до конца 2022 года, передает RT.

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков/ИЗВЕСТИЯ