Я нашел ошибку
Главные новости:
При находке карты лучше сообщить об этом в банк, который ее выпустил.
Эксперт Солдатова призвала не пытаться самостоятельно найти владельца потерянной банковской карты
Соглашение касается более 20 млн товаров во всех категориях, представленных в шведской сети.
«Яндекс Маркет» выкупит все оставшиеся в России товары IKEA
Современные сушильные и зерноочистительные комплексы отечественного производства уже приняли сотни тонн продукции.
Самарские аграрии завершают уборку в полях и сосредоточены на работе с урожаем
Завтра, 19 ноября, стартует пятый этап российской серии Гран-при. На лед выйдут лучшие фигуристы страны.
«Волжский пируэт»: сегодня завершаются соревнования по фигурному катанию среди юниоров
Участие приняли представители более 150 компаний и 40 спикеров.
Запрос промышленников на отечественный софт: Дмитрий Азаров открыл межрегиональную IТ-конференцию в Самаре
Оператор билайн увеличил скорость открытия видео в YouTube в Самарской области и еще в 33 регионах РФ более чем на 20%
Оператор билайн увеличил скорость открытия видео в YouTube в Самарской области и еще в 33 регионах РФ более чем на 20%
По словам специалистов профильного ведомства в ночное время суток основной фронт работ определят погодные условия.
В Самаре устраняют последствия первого обильного снегопада
Будьте внимательны и осторожны!
В Самарской области ожидаются туман, гололед, мокрый снег
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.39
0.04
EUR 62.57
-0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СОУНБ состоится творческая встреча и мастер-класс Тимофея Гольберга 
На "МТЛ Арена" пройдут матчи осеннего сезона Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3
Самарцев приглашают на уникальную лекцию известного самарского палеонтолога и минералога
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

«Яндекс Маркет» выкупит все оставшиеся в России товары IKEA

18 ноября 2022 17:12
80
Соглашение касается более 20 млн товаров во всех категориях, представленных в шведской сети.

Сервис «Яндекс Маркет» договорился со шведской компанией IKEA о выкупе всех ее запасов товаров в России. Об этом пресс-служба сервиса сообщает в пятницу, 18 ноября, пишут "Известия".

«Обязывающие документы подписаны обеими компаниями 16 ноября 2022 года», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Соглашение касается более 20 млн товаров во всех категориях, представленных в шведской сети.

Продажа товаров IKEA начнется до конца 2022 года, передает RT.

 

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков/ИЗВЕСТИЯ

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Участие приняли представители более 150 компаний и 40 спикеров.
18 ноября 2022  16:26
Запрос промышленников на отечественный софт: Дмитрий Азаров открыл межрегиональную IТ-конференцию в Самаре
141
Бизнес-итоги года в Самарской области подведут на форуме «Мой бизнес 63. Время новых решений»
18 ноября 2022  13:43
Бизнес-итоги года в Самарской области подведут на форуме «Мой бизнес 63. Время новых решений»
177
Самарские службы благоустройства устраняют последствия первого обильного снегопада
18 ноября 2022  11:59
Самарские службы благоустройства устраняют последствия первого обильного снегопада
231
В Самарской области ожидают сильный снег, метель
17 ноября 2022  13:49
В Самарской области ожидают сильный снег, метель
350
Органы ЗАГС Самарской области проведут мероприятия в рамках Всероссийской акции «День правовой помощи детям»
17 ноября 2022  13:25
Органы ЗАГС Самарской области проведут мероприятия в рамках Всероссийской акции «День правовой помощи детям»
412
Весь список