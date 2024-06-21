Выставка «БАМ – созвездие героев» открыта на железнодорожном вокзале Самара

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На железнодорожном вокзале Самара состоялось торжественное открытие фотовыставки «БАМ – созвездие героев», посвященной 50-летию начала строительства главной транспортной артерии страны – Байкало-Амурской магистрали. В мероприятии приняли участие председатель Центрального совета ветеранов войны и труда железнодорожного транспорта России Николай Никифоров и начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев.

– Байкало-Амурская магистраль – символ трудового подвига старших поколений, его зримый вклад в создание фундамента экономики страны настоящего периода. Я благодарю всех, кто принимал участие в строительстве БАМа тогда, и тех, кто в данную минуту находится на главной стройке страны! Спасибо вам за ваш труд и преданность великому делу! – отметил в приветственном слове Вячеслав Дмитриев.

Экспозиция расположена на третьем этаже железнодорожного вокзала Самара у центрального зала ожидания пассажиров. На ней представлены более 20 стендов со справочной информацией и фотоработами железнодорожников и фотохудожников, путешествовавших по Байкало-Амурской магистрали. Выставка дает возможность пассажирам, жителям и гостям города познакомиться не только с раритетными фотографиями начала строительства БАМа и быта комсомольцев, но и получить информацию о продолжении стройки века в настоящее время.

Выставка работает круглосуточно и свободна для посещения до 20 июля 2024 года.

В 2024 году БАМ отмечает свой полувековой юбилей: постановление о строительстве магистрали вышло 8 июля 1974 года. В строительстве БАМа участвовали более 2 млн жителей СССР. Конкурс на право стать членом комсомольского отряда доходил до 300 человек на одно место.

Проект развития Восточного полигона вносит существенный вклад в рост ВВП страны, формирует внутренний спрос на продукцию предприятий металлургической, машиностроительной, строительной и других отраслей.

К тому же реконструкция БАМа и Транссиба ускорит развитие Дальнего Востока и Восточной Сибири. Масштабные проекты реконструкции обеспечат население рабочими местами, сообщает пресс-служба КбшЖД.

Фото предоставлено пресс-службой КбшЖД