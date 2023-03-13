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Все пассажиры в возрасте от 60 лет могут совершать поездки в купейных вагонах со скидкой 15% до конца весны

13 марта 2023 15:37
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Оформить такие проездные документы можно теперь вплоть до дня отправления.

Скидка 15% «Для пассажиров 60+»: теперь и в майские праздники.

Все пассажиры в возрасте от 60 лет могут совершать поездки в купейных вагонах со скидкой 15% до конца весны.

Оформить такие проездные документы можно теперь вплоть до дня отправления.

Напомним, ранее приобрести билет по тарифу «Для пассажиров 60+» на праздничные дни мая было нельзя, и купить их можно было не позднее, чем за 7 дней до даты поездки.

Для оформления проездных документов пассажирам нужен только паспорт. При оформлении электронного билета на нашем сайте или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» (для iOS и Android) его стоимость снизится автоматически после ввода даты рождения.

Для пассажиров от 60 лет, путешествующих на скоростных поездах «Сапсан» и некоторых «Ласточках», действует постоянная скидка в размере 30% по тарифному плану Senior, сообщает пресс-служба КбшЖД.

 

Фото:   пресс-служба КбшЖД

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