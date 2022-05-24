Все больше абонентов билайна в Самарской области предпочитают разговаривать в HD-качестве

161

Рост скоростей мобильного интернета на 48% и объемов потребляемого трафика в 1,5 раза – абоненты билайна в Самарской области сегодня «серфят» в сети, не прерывая телефонный разговор. Такая динамика стала возможной благодаря техническим работам, которые оператор провел на своей сети, – запуск новой технологии VoLTE* и масштабный рефарминг LTE 1800, охвативший всю область.

Так, по внутренним данным компании, на сегодняшний день через сети VoLTE, заработавшей в регионе в начале февраля, уже проходит порядка 15% всего голосового трафика.

Напомним, технология VoLTE позволяет совершать голосовые вызовы через сеть 4G, а также обеспечивает высокое качество голоса, отсутствие посторонних шумов и быстрое соединение с собеседником. Также при использовании VoLTE абоненты получают возможность одновременно разговаривать по телефону и пользоваться мобильным интернетом. Звонки VoLTE расходуют минуты тарифа, пакет интернета не расходуется.

Кроме того, осенью 2021 года специалисты оператора провели рефарминг сети LTE 1800 в области, который позволил улучшить процессы передачи данных при сохранении качества самих голосовых сервисов.

«Сервис VoLTE заработал в области только в феврале, но уже сегодня, спустя три с небольшим месяца, мы видим достаточно хорошие показатели его работы. Около 110 тысяч жителей региона активно пользуются технологией, а время установления вызова составляет всего 1-2 секунды. Важно, что наши клиенты могут разговаривать по телефону в HD-качестве не только в городе, но и в области, где есть покрытие 4G билайна, в том числе в излюбленных местах отдыха горожан и в отдаленных населенных пунктах. Хотел бы также напомнить, что в прошлом месяце в области заработал и сервис VoWiFi от билайна, чтобы жители продолжали общаться с близкими и друзьями даже в местах с неустойчивым сигналом сотовой связи», – комментирует директор Самарского отделения билайн Дмитрий Фомин.

Подробная информация о том, как воспользоваться VoLTE и на каких устройствах она доступна, – по ссылке.

*голос через LTE