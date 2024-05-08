В Госдуме предрекли проведение в РФ серьезных жилищных реформ

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Все нацпроекты, госпрограммы и другие решения, принимаемые российскими властями, будут направлены на решение задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным в «Указе о национальных целях развития РФ», что подразумевает проведение «очень серьезных жилищных реформ». Об этом заявила «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в среду, 8 мая.

Депутат подчеркнула, что показатели, обозначенные в Указе, — это логичное продолжение государственных программ, принятых несколько лет назад. При этом она подчеркнула, что цели поставлены очень амбициозные.

«Понятно, что есть сложности, тем более что, например, в демографии нет прямых решений: мы увидим, как они подействовали, только через год, а скорее всего, и позже. Мы зависимы от волн рождаемости, которые были 30 и 60 лет назад, от того, сколько сейчас есть женщин репродуктивного возраста, от внешних событий — например, пандемии Covid-19», — заметила Татьяна Буцкая.

Она назвала очень серьезной задачей увеличение коэффициента рождаемости до 1,8 к 2036 году, заметив при этом, что это еще не предел мечтаний — идеалом является коэффициент в 2,15.

«Сложный показатель и продолжительность жизни: до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году. Это не просто какие-то три года: это решение проблем в области кардиологии, онкологии, снижение смертности от внешних причин, алкоголя и курения. Это про здоровье общества вообще», — заметила депутат.

По ее словам, очень амбициозными целями являются и снижение показателя бедности до 5%, и обеспечение россиян жилой площадью в расчете из 33 кв.м на одного человека к 2030 году, что подразумевает проведение «очень серьезных жилищных реформ».

«Но это те цели, к которым нам точно надо идти. Раз они поставлены, то мы должны добиться их достижения. Теперь все наши программы, все наши нацпроекты и госпрограммы будут заточены под решение этих целей. А это, поверьте, серьезная заявка на успех», — подчеркнула Буцкая.