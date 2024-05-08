СОУНБ: итоги финала конкурса "Голоса фронта"

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7 мая в Самарской областной универсальной научной библиотеке (СОУНБ) состоялся финал областного конкурса художественного чтения «Голоса фронта» – 2024. Победителями поэтического состязания признаны 15 чтецов из Самары, а также Самарской и Ульяновской областей.

Ведущим мероприятия выступил актёр Самарского театра юного зрителя «СамАрт», режиссёр, основатель радиостанции «Время звучать» Алексей Елхимов. «Поэзия рассказывает о войне проникновенно: она прошла в годы войны все испытания со своим народом. Когда вспыхнула Великая Отечественная война, муза немедленно надела солдатскую шинель, встала в ряды защитников Родины. Она поддерживала, вдохновляла. Поэты сражались не только с винтовкой в руках, но и с острым писательским пером», – так обратился ведущий к гостям встречи, напомнив о том, что целью конкурса является сохранение памяти о Великой Отечественной войне. В состав жюри состязания вошли именитые общественные деятели Самары и представители сферы культуры губернии: писатель Александр Громов, художественный руководитель Самарского театра «Город» Борис Трейбич, председатель Самарского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» Андрей Мастерков и педагог Самарского детского фонда кино Ольга Писарева.

Участники конкурса в ходе его финального этапа прочли перед публикой стихи Александра Твардовского, Константина Симонова, Арсения Тарковского, Мусы Джалиля и других поэтов, писавших о событиях и героях Великой Отечественной войны. Услышав почти четыре десятка ярких и пронзительных выступлений, члены жюри конкурса отобрали 15 победителей. Назовём их по именам:

1. Иван Горшков (г. Самара);

2. Ярослава Филилеева (г. Самара);

3. Ксения Мерзлякова (с. Узюково, Ставропольский район, Самарская область);

4. Михаил Третьяков (г. Самара);

5. Макарий Каратаев (п. Кинельский, Кинельский район, Самарская область);

6. Лана Рахимова (с. Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский район, Самарская область);

7. Никита Нагорный (с. Тимашево, Кинель-Черкасский район, Самарская область);

8. Полина Косарева (п. Придорожный, Волжский район, Самарская область);

9. Василиса Ковылкина (г. Самара);

10. Кристина Воякина (с. Васильевка, Ставропольский район, Самарская область);

11. Даниил Дмитриев (г. Самара);

12. Станислав Гуд (г. Самара);

13. Варвара Сироткина (г. Самара);

14. Екатерина Максимова (г. Самара);

15. Таисия Чугунова (р.п. Старая Майна, Старомайнский район, Ульяновская область).

Все финалисты поэтического состязания отмечены дипломами, а победители также получили памятные подарки.