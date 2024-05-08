Суд обязал администрацию школы в Тольятти оборудовать вход пандусом

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Прокуратурой города Тольятти проверено исполнение законодательства об образовании и социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

По результатам выявлены нарушения в деятельности МБОУ г.о. Тольятти «Школа № 44», выразившиеся в отсутствии пандуса (подъёмного механизма) для доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Прокуратурой города в Автозаводский районный суд г. Тольятти предъявлено исковое заявление с требованием о возложении обязанности на школу оборудовать входную группу здания пандусом.

Директор общеобразовательной организации вину в совершении административного правонарушения признал в полном объёме.

Решением Автозаводского районного суда г. Тольятти исковые требования прокуратуры города удовлетворены в полном объёме.

Фактическое исполнение решения суда находится на контроле в прокуратуре города.