Я нашел ошибку
Главные новости:
в Самарской области набирает обороты акция «Бессмертный полк»
В Самарской области набирает обороты акция «Бессмертный полк»
180 членов семей военнослужащих и участников СВО получили помощь в рамках проекта «Забота рядом»
180 членов семей военнослужащих и участников СВО получили помощь в рамках проекта «Забота рядом»
Супруги Хантеевы из Красноярского района получили президентскую награду
Супруги Хантеевы из Красноярского района получили президентскую награду
В России подорожал бензин
В России подорожал бензин
9 мая местами в Самарской области ожидается усиление северо-западного, западного ветра
9 мая местами в Самарской области ожидается усиление северо-западного, западного ветра
В офисах Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» прошел День клиента
В офисах Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» прошел День клиента
29 мая Уполномоченный по правам человека проведет целевой прием по реализации трудовых прав граждан
29 мая Уполномоченный по правам человека проведет целевой прием по реализации трудовых прав граждан
Открыт приём заявок на конкурс «Сила внимания»
Открыт приём заявок на конкурс «Сила внимания»
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.12
-0.19
EUR 98.31
-0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самара встретит Паровоз Победы
В Самаре в Музее Рязанова пройдет лекция «Комедия и ее двойник: искусство смешного обыденного»
Изменилось место проведения самарского инклюзивного бала
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Суд обязал администрацию школы в Тольятти оборудовать вход пандусом

8 мая 2024 14:40
164
Суд обязал администрацию школы в Тольятти оборудовать вход пандусом

Прокуратурой города Тольятти проверено исполнение законодательства об образовании и социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

По результатам выявлены нарушения в деятельности МБОУ г.о. Тольятти «Школа № 44», выразившиеся в отсутствии пандуса (подъёмного механизма) для доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Прокуратурой города в Автозаводский районный суд г. Тольятти предъявлено исковое заявление с требованием о возложении обязанности на школу оборудовать входную группу здания пандусом.

Директор общеобразовательной организации вину в совершении административного правонарушения признал в полном объёме.

Решением Автозаводского районного суда г. Тольятти исковые требования прокуратуры города удовлетворены в полном объёме.

Фактическое исполнение решения суда находится на контроле в прокуратуре города.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
в Самарской области набирает обороты акция «Бессмертный полк»
8 мая 2024  18:56
В Самарской области набирает обороты акция «Бессмертный полк»
26
В Самарской области ожидают заморозки до -4
8 мая 2024  16:46
В Самарской области ожидают заморозки до -4
118
10 мая, в день проведения в Самаре футбольного матча, будет усилена работа общественного транспорта
8 мая 2024  12:46
10 мая, в день проведения в Самаре футбольного матча, будет усилена работа общественного транспорта
209
Исполнение бюджета Самарской области обсудили на заседании Правительства региона
7 мая 2024  19:49
Исполнение бюджета Самарской области обсудили на заседании Правительства региона
374
Стала известна подробная программа празднования 9 Мая в Самарской области
7 мая 2024  18:47
Стала известна подробная программа празднования 9 Мая в Самарской области
2254
Весь список