Я нашел ошибку
Главные новости:
В России, по данным Росстата, число россиян с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2023 года сократилось  почти на два миллиона человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
17 октября проводится Международный день борьбы за ликвидацию нищеты
В Самаре ночью +1, +3°С, днем +7, +9°С.
18 октября в Самарской области местами дождь, возможен мокрый снег, до +10°С
Мероприятие прошло в рамках федеральной экологической акции «Деревья – городам Т Плюс» и при поддержке администрации Ленинского внутригородского района.
Сотрудники ПАО «Т Плюс» высадили 20 пирамидальных тополей на Галактионовской в Самаре
Это основной транзитный автомобильный маршрут в направлении Татарстана.
В Кошкинском районе идет ремонт участка региональной трассы Борма – Кошки – Погрузная 
В рамках работы над концепцией стартует опрос жителей «Новая жизнь старой Самары».
На развитие исторического центра Самары могут повлиять жители города
Это связано с работами по модернизации путевой инфраструктуры.
В Самарской области временно меняется график движения пригородных поездов
В завершении состоялся прием по личным вопросам.
Тольяттинский прокурор посетил ИК-16 УФСИН СО
Наличие дополнительного выходного дня в месяце никак не скажется на заработной плате работников, получающих оклад.
Юрист рассказал самарцам, как отразятся ноябрьские праздники на зарплате
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.29
-0.02
EUR 102.52
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский театр "Город" приглашает на премьеру спектакля «Где ты, Ланцелот?»
В Самаре открывается юбилейная выставка Булгакова В. В. «В краю берез и тополей»
Самарцам расскажут, как создавались запомнившиеся зрителю образы героев фильмов Рязанова
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самарской области временно меняется график движения пригородных поездов

17 октября 2023 15:25
122
Это связано с работами по модернизации путевой инфраструктуры.

18, 22, 25, 29 октября и 1, 5 ноября в Самарской области (Куйбышевская железная дорога) изменяется расписание пригородных поездов. Это связано с работами по модернизации путевой инфраструктуры, необходимой для надежного и безопасного курсирования поездов на одном из основных участков Куйбышевской железной дороги.

В связи с работами внесены существенные корректировки в расписание движения пригородных составов на направлении Мирная – Самара – Сызрань-1. Обращаем внимание пассажиров, что у некоторых из поездов изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте, часть электричек будет выведена из расписания.

Куйбышевская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщает пресс-служба КбшЖД.

 

Фото:  freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров в Пекине продолжает работу на форуме «Один пояс - один путь»
17 октября 2023  12:14
Дмитрий Азаров в Пекине продолжает работу на форуме «Один пояс - один путь»
187
Команда «Перспективочка» из Самары - чемпион телевизионного шоу «КВН. Дети» 2023
17 октября 2023  11:51
Команда «Перспективочка» из Самары - чемпион телевизионного шоу «КВН. Дети» 2023
212
Всего в форуме участвуют представители 130 стран. Делегация из России – одна из самых представительных.
16 октября 2023  19:57
Дмитрий Азаров в составе российской делегации начал работу на форуме «Один пояс - один путь» в Пекине
545
В РФ могут ввести выплату в размере МРОТ для ухаживающих за инвалидами
16 октября 2023  09:00
В РФ могут установить выплату в размере МРОТ для ухаживающих за инвалидами
357
Дмитрий Азаров поздравил дорожников региона с Днем работников дорожного хозяйства
15 октября 2023  12:24
Дмитрий Азаров поздравил дорожников региона с Днем работников дорожного хозяйства
550
Весь список