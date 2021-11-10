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В Самаре на железнодорожном вокзале провели комплексную дезинфекцию

10 ноября 2021 17:27
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В том числе обработаны кассовые залы и залы ожидания, служебные помещения, входные группы и лестничные марши.

Сегодня на железнодорожном вокзале Самара провели комплексную дезинфекцию внутренних помещений и прилегающих к нему территорий, в том числе обработаны кассовые залы и залы ожидания, служебные помещения, входные группы и лестничные марши.

Для поддержания благоприятной эпидемиологической обстановки силами работников вокзала ежедневно проводится обработка всех контактных поверхностей с использованием рекомендованных Роспотребнадзором моющих и дезинфицирующих средств. В залах ожидания для дезинфекции рук установлены санитайзеры с антисептиками.

В рамках профилактики коронавирусной инфекции на территории вокзального комплекса Самара работает круглосуточный пункт вакцинации от COVID-19. Вакцинация проводится первым и вторым компонентом препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Сделать прививку в медпункте железнодорожного вокзала могут все желающие, предварительная запись не требуется. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. 

Также совместно с сотрудниками транспортной полиции железнодорожники регулярно проводят рейды по контролю за соблюдением масочного режима, в ходе которых напоминают пассажирам о важности выполнения противоэпидемиологических требований.

Для исключения контакта между пассажирами на вокзалах магистрали нанесены метки, указывающие безопасное расстояние в 1,5 м. В залах ожидания соблюдается социальная дистанция, ведется регулярное профилактическое оповещение, размещены информационные плакаты о мерах борьбы с коронавирусной инфекцией.

 

Фото: КбшЖД

 

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