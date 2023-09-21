В Жигулевске стартовало строительство распределительного газопровода

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Специалисты «Газпром газораспределение Самара» приступили к строительству распределительного газопровода протяженностью 300 метров до садового некоммерческого товарищества (СНТ) «Родничок» в г. Жигулевск.

Новые сети будут построены в рамках догазификации и создадут возможность для подключения более 40 домовладений.

Для подведения газа к границам садоводств Жигулевска в рамках Программы было построено 12 км газовых сетей. С жителями СНТ заключено 52 договора на подключение.

«Для садовых товариществ, расположенных в границах газифицированного населенного пункта без привлечения средств жителей газопровод подводится только до границы СНТ. Работы внутри садоводства и подведение газопроводов к жилым домам проводятся за счет членов садоводства, которые также могут заключить комплексный договор с нашей организацией», — отметил начальник службы догазификации ООО «Газпром газораспределение Самара» Александр Мурашов.