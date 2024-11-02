В Управлении Росреестра СО состоялось мероприятие «Российское гостеприимство – Праздник урожая»

185

В преддверии Дня народного единства в Управлении Росреестра по Самарской области состоялось мероприятие «Российское гостеприимство – Праздник урожая». На празднике прошла презентация блюд народов, проживающих на территории Самарского региона. Большое внимание было уделено национальной кухне России.

За годы работы в коллективе сложилась добрая традиция: делиться своим урожаем, экологически чистыми продуктами, выращенными на дачах. Этот год – не стал исключением. В гастрономическом меню сотрудников самарского Росреестра были приготовлены специальные сезонные блюда с тыквой, кабачками, картофелем, закуски из овощей. На мероприятии все было создано с душой и любовью.

«Организация такого праздника — это еще одна возможность подчеркнуть единение народов нашей многонациональной страны, – говорит заместитель руководителя самарского Росреестра Владислав Ершов –Спасибо всем сотрудникам, принимавшим участие в мероприятии накануне Дня народного единства, за их труд, за любовь к родной земле, за сохранение традиций Российского гостеприимства».

Фото предоставлено Управлением Росреестра по Самарской области