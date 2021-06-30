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В Тольятти торжественно отметили 60-летие предприятия «Тольяттикаучук»

30 июня 2021 16:27
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Завершился праздничный день лазерным шоу и фейерверком.

В Тольятти торжественно отметили 60-летие одного из лидеров отечественной нефтехимической промышленности - предприятия «Тольяттикаучук».

Открывая торжественную церемонию, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что "Тольяттикаучук" - часть и его биографии, поэтому слова поздравления звучали особенно тепло.  Губернатор говорил об экологической ответственности предприятия: «Вы знаете, что экологическая повестка сегодня достаточно актуальна для жителей города. И «Тольяттикаучук» здесь во многом показывает пример ответственного отношения к экологии нашего региона, родного города, заботы о здоровье людей».

Большой вклад «Тольяттикаучук» вносит и в экономику региона. В частности, расположенный на территории предприятия индустриальный парк «Тольяттисинтез» имеет в числе резидентов 15 компаний, а общий объем инвестиций с начала работы парка достиг почти 2 млрд рублей.

Директор нефтегазохимического комплекса ПАО «Татнефть» Азат Бикмурзин передал коллективу предприятия поздравления с юбилеем от генерального директора Компании Наиля Маганова и добавил новый повод для гордости сотрудников предприятия, связанный с тем, что президентский AURUS «обут» в шины, сделанные из тольяттинского каучука. «Приехав сюда я узнал, какая длинная и славная биография у предприятия, поэтому хотелось бы пожелать, чтобы традиции сохранялись, биография продолжалась, новое воплощалось, и в своем развитии компания выходила бы на новый уровень», -  сказал Азат Бикмурзин.

Генеральный директор «Тольяттикаучука» Юрий Морозов сообщил о планах развития предприятия по строительству новых производств, поблагодарил руководство региона и компании «Татнефть» за поддержку и отметил, что главной ценностью предприятия всегда были и остаются люди. «Я надеюсь, что коллектив предприятия будет увеличиваться, но та душа, которая есть у него сегодня, сохранится», - добавил генеральный директор «Тольяттикаучука».

Более двух десятков сотрудников были награждены благодарственными письмами и почетными грамотами губернатора Самарской области, генеральных директоров «Татнефти» и «Тольяттикаучука». Почетный знак Трудовой Славы Самарской области в этот день вручили электромонтеру Валентине Лаптевой, проработавшей на предприятии около 40 лет и до сих пор отвечающей за безаварийную и стабильную работу оборудования в цехе электроавтоматики.  

В дар от компании «Татнефть» - сертификат на приобретение звукового оборудования для концертного зала - получил Дворец культуры «Тольятти», носящий имя одного из директоров «Тольяттикаучука» Николая Абрамова. 

Фонды Тольяттинского краеведческого музея в этот праздничный день пополнились национальным татарским костюмом - нарядом зажиточной жительницы Казани второй половины 19-го века. Сотрудникам музея его вручили председатель профсоюзного комитета «Татнефти» Гумар Яруллин и председатель профсоюза «Тольяттикаучука» Игорь Герасимов.

Также в этот день открылся музей «Тольяттикаучук», где можно не только ознакомиться со страницами 60-летней истории каучукового производства, но и совершить виртуальную прогулку по основным цехам и операторным, рассмотреть награды и узнать немало любопытных фактов из жизни предприятия. 

Параллельно с этими тождественными событиями в одном из парков города состоялся семейный фестиваль КАУЧУК FEST.  В финале дня   было организовано интерактивное концертное шоу «Синтез успеха» на стадионе имени Анатолия Степанова. Праздник проходил с соблюдением всех мер по защите от коронавирусной инфекции. Более 60% персонала «Тольяттикаучука» вакцинированы.  Помимо сотрудников промышленной площадки, на мероприятие получили приглашения и жители города – партнёры предприятия - работники подрядных организаций, медицинских, образовательных, спортивных и культурных учреждений Тольятти.  

Хедлайнером праздника стала Полина Гагарина, исполнившая свои хиты и поздравившая сотрудников предприятия с юбилеем.  Завершился праздничный день лазерным шоу и фейерверком.

 

Теги: 60 лет Тольяттикаучук

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