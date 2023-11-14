В ТК «Амбар» открылся самый большой в Поволжье магазин Gloria Jeans

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12 ноября в самарском торговом комплексе «Амбар» открылся самый большой в Поволжье магазин Gloria Jeans, в обновленной концепции. На площади более 2500 кв.м. представлен более широкий ассортимент женской, мужской и детской одежды, спортивные коллекции и одежда для дома, а также обувь и аксессуары.

Увеличенное пространство позволит улучшить клиентский опыт за счет увеличения зон примерочных, зоны касс и размещения товаров по сегментам и размерному ряду. Глория Джинс – крупнейший модный ритейлер с собственным производством в России.

ТК «Амбар» - проект самарского холдинга «Глобал Вижн» с концепцией семейного и гостеприимного торгового комплекса с широким выбором операторов развлечений, большой ресторанной зоной и магазинами одежды, обуви, бытовой и электронной техники. Здесь же ежегодно проводятся знаковые городские и локальные мероприятия. Для посетителей предусмотрена открытая парковка, рассчитанная на 7000 автомобилей.