В Сызранском ЛО МВД России на транспорте подвели итоги отборочного этапа Всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции»

Руководство Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с представителем Общественного совета при линейном отделе подвели итоги отборочного этапа Всероссийского конкурса детского рисунка МВД России «Мои родители работают в полиции».

Мероприятие направлено на патриотическое воспитание подрастающего поколения, а также на укрепление чувства гордости детей за своих родителей, несущих службу по охране правопорядка.

Участниками конкурса стали дети сотрудников полиции в возрасте от 6 до 10 лет. Приняли участие: Карим Байгузин, Аделина Адекаева, Алина Байгузина, Захар Скрыль и Екатерина Азизова. Юные художники через краски и карандаши в своих работах показали, как видят трудовые будни родителей, охраняющих правопорядок на транспорте.

В состав жюри, оценивавшего конкурсные работы, вошли начальник Сызранского ЛО МВД России на транспорте полковник полиции Рамиль Байгулов и представитель Общественного совета Любовь Горина.

Лучшими, по мнению комиссии, стали работы Аделины Адекаевой и Карима Байгузина.

Работы для участия в следующем этапе конкурса направлены в УТ МВД России по ПФО, сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

Фото предоставлено пресс-службой Сызранского ЛО МВД России на транспорте