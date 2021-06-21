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В составе поезда «Жигули» будет ездить «Вагон Константина Головкина»

21 июня 2021 14:37
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Пассажиры смогут совершить путешествие в купе «Купец», «Меценат», «Архитектор», «Яхтсмен», «Художник», «Автомобилист», «Фотограф» и «Путешественник».

В рамках пятого юбилейного фестиваля набережных «ВолгаФест-2021», который состоялся в Самаре, Куйбышевский филиал АО «ФПК» и Самарский областной художественный музей на совместной площадке презентовали уникальный культурно – просветительский проект «Вагон Константина Головкина». 

Данный проект реализуется в рамках мероприятий к 150 – летию основателя Самарского музея Константина Павловича Головкина. Гости фестиваля смогли отправиться в импровизированное путешествие в купе «Архитектор», где главным элементом дизайна стала знаменитая достопримечательность на Волге – «Дача со слонами», которую спроектировал сам Константин Головкин.

Совсем скоро в одном из составов фирменного поезда №9/10 «Жигули» Самара – Москва будет курсировать вагон, где интерьер каждого купе будет раскрывать одну из граней личности Константина Головкина. Пассажиры смогут совершить путешествие в купе «Купец», «Меценат», «Архитектор», «Яхтсмен», «Художник», «Автомобилист», «Фотограф» и «Путешественник».

Также на площадке фестиваля представили фотогалерею, посвященную еще одному совместному проекту железнодорожников и сотрудников музея «Жигули в авангарде». В настоящий момент необычный вагон курсирует в составе поезда №117/118 Самара – Адлер, каждое его купе имеет свое неповторимое лицо и имя: главными элементами оформления являются репродукции шедевров русского авангарда из собрания Самарского областного художественного музея.

Кроме того, для участников фестиваля был объявлен конкурс, по условиям которого необходимо было сделать фотографию в купе «Архитектор», опубликовать ее в своем Инстаграм с хештегами #ВАГОНГОЛОВКИНА, #ПОЕЗДЖИГУЛИ, #ЛУЧШЕПОЕЗДОМ, #РЖДБонус,  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙМУЗЕЙ, #ВОЛГАФЕСТ 2021. 23 июня будет выбрана фотография, набравшая наибольшее количество голосов интернет-пользователей. Победитель получит золотую карту «РЖД Бонус» с начисленными баллами.

 

Фото из открытых источников

Теги: вагон Константина Головкина поезд «Жигули»

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