В Самарской области успешно прошла испытание первая в регионе самовосстанавливающаяся ЛЭП

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АО «Самарская сетевая компания» ввело в опытную эксплуатацию первую в Самарской области самовосстанавливающуюся воздушную линию электропередачи, конструкция которой позволяет свести практически к нулю вероятность обрыва проводов при падении на них деревьев. Такого результата удается добиться благодаря тому, что самонесущий изолированный провод ЛЭП не зафиксирован жестко на изоляторах, а свободно двигается по роликам поддерживающих зажимов.

Участок самовосстанавливающейся линии протяженностью в полкилометра был построен на территории Жигулевского заповедника. В начале декабря специалисты Ставропольских электрических сетей АО «ССК» провели эксперимент, в котором смоделировали ситуацию падения на линию дерева. Испытание завершилось успешно: когда тяжелый ствол лег на провода, они проскользили по роликам, опустились под деревом до земли, но не оборвались. Опоры ЛЭП также не повредились. После того как ствол был убран, натяжение проводов восстановилось, а электроснабжение не прерывалось.

Место для испытания новой противоаварийной технологии было выбрано неслучайно: именно в лесных зонах со сложным рельефом опасность обрыва линии из-за падения деревьев больше, а подъезд спецтехники для ремонта затруднен. Новая же конструкция ЛЭП позволит практически к нулю свести аварийность в подобных районах и обеспечить еще более надежное электроснабжение потребителей.

Эксплуатация самовосстанавливающейся линии в зимний период покажет, стоит ли расширить применение данной технологии на сетях, которые обслуживает АО «ССК» в труднодоступных местах по всей Самарской области.

Кроме того, АО «ССК» активно ведет работу для повышения надежности энергоснабжения потребителей в сельских районах губернии – меняет устаревшие «голые» провода на надежные и безопасные самонесущие изолированные. Благодаря этому за последние несколько лет в Самарской области удалось кардинально снизить число приостановок энергоснабжения потребителей из-за шквалистого ветра или обледенения проводов ЛЭП.