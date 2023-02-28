В Самарской области благодаря нацпроекту компания «АнтенМед» ускорит производство зданий медицинского назначения

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В Самарской области продолжается реализация национального проекта «Производительность труда», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. С помощью внедрения инструментов бережливого производства еще одно предприятие улучшило свои показатели.

В рамках национального проекта ООО «АнтенМед» на протяжении полугода реализовывало пилотный проект по повышению производительности труда. Теперь медицинская помощь для жителей губернии и других регионов России станет еще доступней, оперативней и качественней.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уделяет большое внимание вопросам повышения производительности труда на предприятиях региона, поскольку форсированное внедрение инструментов бережливого производства выгодно как производителям, так и государству, а в конечном итоге способствует повышению уровня жизни людей.

«АнтенМед» – компания-интегратор в сфере здравоохранения реализующая комплексные работы по проектированию, строительству и оснащению современным оборудованием медицинских учреждений по всей стране.

Совместно с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) рабочая группа «АнтенМед» повышала производительность труда на участке по производству медицинского климатизированного модуля, включающего в себя ограждающие конструкции и комплектующие для систем вентиляции, шкафы автоматики.

«Основными направлениями по оптимизации потока, позволившими достичь определенных результатов, стали изменения планирования и организации сменно-суточных заданий для сотрудников компании, сокращение их излишних перемещений, уменьшение объема партии производства, а также перепланировка рабочих мест и оборудования», – прокомментировал руководитель проектов РЦК Илья Арискин.

Благодаря принятым мерам время протекания процесса сократилось на 55%, а доля незавершенного производства – на 30%. При этом выработка возросла на 21,5%.

«Компания активно развивается и растет. За годы работы нам удалось наладить линейку продукции, выстроить производственный процесс и сформировать надежную команду с целью удовлетворения спроса на высокотехнологичные медицинские услуги. Участие в нацпроекте «Производительность труда» облегчило работу специалистам компании и дало возможность для их большей самореализации. Значительно упростились производственные процессы. Хотелось бы отметить слаженную работу специалистов РЦК, которые помогали грамотно внедрять современные решения технологий бережливого производства. Вступление в нацпроект оправдало себя на 100%, для сотрудников компании – это очень полезный опыт», – прокомментировал директор компании Евгений Трофимов.

Участниками национального проекта стали уже 142 предприятия губернии. К концу 2024 года в процесс внедрения системы бережливого производства должно быть вовлечено 169 крупных и средних предприятий, имеющих годовую выручку более 400 млн рублей.

Важно отметить, что безвозмездная помощь экспертов РЦК – не единственная поддержка для предприятий – участников нацпроекта «Производительность труда».

«Специально для них разработали дополнительные меры поддержки. В их числе – льготный займ под 1-3% годовых из средств федерального или регионального фондов развития промышленности. В первом случае сумма займа от 50 до 300 млн. рублей, во втором – от 5 до 100 млн. рублей – прокомментировал министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин. – Эти средства предприятия могут направить на реализацию проектов по повышению производительности труда на предприятиях. Кроме того, нацпроект «Производительность труда» дает возможность воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом по налогу на прибыль».