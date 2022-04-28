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В «Самарских РС» прошла первая олимпиада по охране труда

28 апреля 2022 16:23
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В «Самарских РС» прошла первая олимпиада по охране труда

В филиале ПАО «Россети Волга» - «Самарские распределительные сети» прошла первая олимпиада среди специалистов по охране труда. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню охраны труда и направлено на вовлечение персонала в процесс реализации концепции «нулевого травматизма» («Vision Zero»), привлечение внимания к вопросам улучшения условий и охраны труда, поиск новых методов профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, повышение профессионального мастерства специалистов по охране труда.

Участники были разделены на 4 команды по производственным отделениям. В общей сложности специалистам необходимо было пройти 6 заданий, связанных с темами по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности, промышленной безопасности и оказанием первой помощи пострадавшим. Было и «домашнее задание» - командам было необходимо снять видеоролики с производством работ, выполненных с нарушениями требований охраны труда, а также подготовить миниатюру (сценку), в которой отображался пример реализации одного из «золотых» правил концепции «нулевого травматизма» («Vision Zero»).

Творческую составляющую и знания правил оценивала конкурсная комиссия, в которую вошли представители профсоюзной организации, начальник управления по работе с персоналом и другие. Главным судьей выступил заместитель главного инженера – начальник СПБиПК филиала «Самарские РС» Сергей Ершов.

Победителем первой олимпиады по охране труда стала команда Жигулевского ПО. Серебряными призерами стали специалисты Самарского ПО. Третье место разделили команды Волжского и Чапаевского ПО.

«Всемирный день охраны труда мы решили провести таким нестандартным, но полезным способом. В прошлом году мы участвовали в подобном мероприятии и решили использовать этот опыт и у нас на предприятии. Подобные мероприятия позволяют специалистам освежить в памяти правила в области профилактики производственного травматизма и производственной безопасности, пообщаться, поделиться опытом и, как следствие, повысить свои профессиональные результаты. Надеюсь, что такое настроение и чувство товарищества мы сохраним и в наших рабочих буднях»,- отмечает Сергей Ершов.

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