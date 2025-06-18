В Самаре спустят на воду земснаряд

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На судостроительной верфи ЗАО «Нефтефлот», расположенной на Сухой Самарке, состоится торжественный спуск судна технического флота.

Несамоходный дизельный земснаряд проекта Ц480М2рД/НФ предназначен для разработки карьеров и добычи речного песка и песчанно-гравийных смесей технологией фрезерного рыхления, разработки траншей для укладки подводного трубопровода, дноуглубления, а также создания гидротехнических сооружений.

Контракт на строительство и поставку земснаряда между ЗАО «Нефтефлот» и АО «Государственная транспортная лизинговая компания» подписан 30 ноября 2022 года. Лизингополучателем по контракту выступает российская компания «ГидроСтройМеханизация».

Готовящийся к спуску земснаряд уникален в своем классе: судно способно разрабатывать траншеи для укладки трубопроводов глубиной до 30 метров, а так же производить дноуглубительные работы и добычу песчано-гравийной смеси с глубины до 30 метров. Кроме того, на нем смонтирован сортировочно-обогатительный комплекс, производящий разделение на фракции непосредственно на борту судна с выдачей на правый и левый борт разных фракций. Земснаряд, спроектированный Ростовским ЦПКБ «Стапель» будет эксплуатироваться в Волго-Камском бассейне. На судне предусмотрена работа экипажа, насчитывающего 17 человек.