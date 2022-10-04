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В РКЦ «Прогресс» состоялся ежегодный конкурс профессионального мастерства среди молодых рабочих.

4 октября 2022 18:36
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В компетенции «Электромонтажные работы» лучшим был признан Роман Кормухин.

В ракетно-космическом центре «Прогресс» состоялся ежегодный конкурс профессионального мастерства среди молодых рабочих.

38 сотрудников ракетно-космического центра боролись за звание лучшего в четырех компетенциях: «Фрезерные работы», «Токарные работы», «Электромонтажные работы», «Слесарные работы». Все они продемонстрировали отличные теоретические знания своей специальности и практические умения в изготовлении деталей.

В компетенции «Электромонтажные работы» лучшим был признан Роман Кормухин, в «Слесарных работах» первое место завоевал Александр Кухарев, Дмитрий Сидоров одержал победу в «Фрезерных работах» и в компетенции «Токарные работы» лучшим стал Андрей Пушин.

Конкурс профессионального мастерства давно уже стал традицией ракетно-космического центра «Прогресс», в 2022 году он прошел в 19-й раз. В этом году конкурс был посвящен Дню машиностроителя.

 

Фото:   пресс-служба РКЦ «Прогресс»

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