В РКЦ «Прогресс» состоялся ежегодный конкурс профессионального мастерства среди молодых рабочих.

79

В ракетно-космическом центре «Прогресс» состоялся ежегодный конкурс профессионального мастерства среди молодых рабочих.



38 сотрудников ракетно-космического центра боролись за звание лучшего в четырех компетенциях: «Фрезерные работы», «Токарные работы», «Электромонтажные работы», «Слесарные работы». Все они продемонстрировали отличные теоретические знания своей специальности и практические умения в изготовлении деталей.



В компетенции «Электромонтажные работы» лучшим был признан Роман Кормухин, в «Слесарных работах» первое место завоевал Александр Кухарев, Дмитрий Сидоров одержал победу в «Фрезерных работах» и в компетенции «Токарные работы» лучшим стал Андрей Пушин.



Конкурс профессионального мастерства давно уже стал традицией ракетно-космического центра «Прогресс», в 2022 году он прошел в 19-й раз. В этом году конкурс был посвящен Дню машиностроителя.

Фото: пресс-служба РКЦ «Прогресс»