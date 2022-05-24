Я нашел ошибку
Главные новости:
В комитете по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры предложили обдумать вопросы альтернативного транспорта.
В Госдуме просят РЖД увеличить число пассажирских поездов на южном направлении
Об этом заявила генеральный директор ООО «УК «Черноголовка» Наталия Сахнина.
Напитки из Черноголовки заменили западную газировку в Burger King и KFC
Еще один подозреваемый по делу задержан по итогам обыска у экс-президента Молдавии.
Бывший президент Молдавии Игорь Додон задержан на 72 часа по подозрению в коррупции
Постройки XVII века. Пожар локализовали.
В Москве в районе Лефортово на площади 150 кв. м загорелась крестильня при Храме Петра и Павла
Он подчеркнул, что мировая культура не может существовать без произведений Антона Чехова, Федора Достоевского, Льва Толстого.
Украинский режиссер Лозница на Каннском фестивале выступил против бойкота культуры России
В понедельник Соломенский районный суд Киева приговорил военнослужащего ВС РФ к пожизненному лишению свободы.
Генпрокурор Украины: технически обмен российского военного Шишимарина возможен
В «Открытом пространстве» покажут Самарскую область в объективе Анатолия Благороднова.
В СОУНБ начнет работу выставочный проект «Арт-география Самарской области и г. Самара»
По его словам, сейчас есть угроза разговорному русскому языку, он наполняется заимствованиями, его искажает жаргон.По его словам, сейчас есть угроза разговорному русскому языку, он наполняется заимствованиями, его искажает жаргон.
Патриарх Кирилл призвал молодежь отказаться от жаргона и упрощений в языке
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 56.97
-1.24
EUR 58.87
-1.52
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Для одиннадцатиклассников Самарской области прозвенел "Последний звонок"
КПРФ провела на Красной площади торжественную церемонию посвящения в пионеры
Программа «Российской студенческой весны» на 22 мая: Клава Кока, рекорд по массовому вращению в народном танце и «ЗаБег»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Госдуме просят РЖД увеличить число пассажирских поездов на южном направлении

24 мая 2022 23:58
195
В комитете по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры предложили обдумать вопросы альтернативного транспорта.

Председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев обратился к главе РЖД Олегу Белозерову с просьбой увеличить количество пассажирских поездов на южном направлении. Об этом он заявил в ходе заседания комитета, которое проходило во вторник совместно с РЖД, передает ТАСС.

"Олег Валентинович, к нам поступают письма, предложения. В 12 городов, в которые не летают самолеты, особенно в южном направлении [необходимо улучить транспортную доступность]. Нам надо посмотреть, как увеличить число пассажирских поездов по нашим южным направлениям", - обратился Москвичев к Белозерову, отметив, что в комитете понимают возможности перевозок пассажиров ж/д сообщением, и предложил обдумать вопросы альтернативного транспорта.

"Мы должны с вами посмотреть, что запустить в области - автобусы или другие виды транспорта, - чтобы наши жители в этом году больше отдохнули, в первую очередь, на территории РФ, а во вторую, если уже поехать, то в дружественные нам страны", - добавил депутат.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские власти должны обеспечить нужный объем пассажирских железнодорожных перевозок к черноморским курортам на фоне закрытия аэропортов юга России, причем такое сообщение должно работать без сбоев. Он напомнил, что многие россияне планируют летом отдохнуть на море, например, в Крыму или Краснодарском крае, а на сегодняшний день целый ряд южных аэропортов временно закрыт.

 

Фото из открытых источников

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
Дмитрий Азаров: «Мы будем гордиться тем, что принимали юбилейную Всероссийскую Студвесну»
24 мая 2022  12:59
Дмитрий Азаров: «Мы будем гордиться тем, что принимали юбилейную Всероссийскую Студвесну»
343
Закрытие Всероссийской Студвесны в Самаре - фейерверк талантов: ФОТО
24 мая 2022  12:36
Закрытие Всероссийской Студвесны в Самаре - фейерверк талантов: ФОТО
374
Дмитрий Азаров
24 мая 2022  09:29
Дмитрий Азаров "Я уверен, что Студвесна зарядилась нашей волжской, самарской энергией"
317
В ходе встречи обсудили впечатления студентов от участия в фестивале, поговорили о знаковых местах и мероприятиях региона.
22 мая 2022  22:04
Дмитрий Азаров встретился с представителями делегаций ЛНР и ДНР на «Российской Студенческой весне»
745
В Самаре состоялся финал уникального трека «Российская школьная весна»
22 мая 2022  10:33
В Самаре состоялся финал уникального трека «Российская школьная весна»
810
Весь список