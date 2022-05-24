В Госдуме просят РЖД увеличить число пассажирских поездов на южном направлении

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Председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев обратился к главе РЖД Олегу Белозерову с просьбой увеличить количество пассажирских поездов на южном направлении. Об этом он заявил в ходе заседания комитета, которое проходило во вторник совместно с РЖД, передает ТАСС.

"Олег Валентинович, к нам поступают письма, предложения. В 12 городов, в которые не летают самолеты, особенно в южном направлении [необходимо улучить транспортную доступность]. Нам надо посмотреть, как увеличить число пассажирских поездов по нашим южным направлениям", - обратился Москвичев к Белозерову, отметив, что в комитете понимают возможности перевозок пассажиров ж/д сообщением, и предложил обдумать вопросы альтернативного транспорта.

"Мы должны с вами посмотреть, что запустить в области - автобусы или другие виды транспорта, - чтобы наши жители в этом году больше отдохнули, в первую очередь, на территории РФ, а во вторую, если уже поехать, то в дружественные нам страны", - добавил депутат.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские власти должны обеспечить нужный объем пассажирских железнодорожных перевозок к черноморским курортам на фоне закрытия аэропортов юга России, причем такое сообщение должно работать без сбоев. Он напомнил, что многие россияне планируют летом отдохнуть на море, например, в Крыму или Краснодарском крае, а на сегодняшний день целый ряд южных аэропортов временно закрыт.

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