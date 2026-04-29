В мае россияне увидят микролуние

Россияне смогут увидеть в мае сразу два полнолуния, одно из них известно как "Голубая Луна" и будет самым маленьким микролунием за 2026 год

Два майских полнолуния будут микролуниями. А одно из них – "Голубая Луна" – станет самым маленьким микролунием года, сообщили РИА Новости в обсерватории Университета Решетнёва.

Если суперлуние – это когда Луна находится ближе всего к Земле, то микролуние – с Луной в апогее, то есть наиболее удаленной точке от Земли.

Полнолуния откроют и закроют май-2026. Буквально: первое полнолуние будет 1 мая в Скорпионе, второе — 31 мая в Стрельце.

"Второе полнолуние в мае 2026 года – Голубая Луна – произойдет 31 мая. Это полнолуние также приходится на период, близкий к апогею Луны, что делает его самым маленьким микролунием года. В момент полнолуния наш естественный спутник будет находиться в созвездии Скорпиона", – рассказали журналистам в университете.