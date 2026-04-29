В мае россияне увидят микролуние
Пост старшего тренера «Крыльев Советов» занял Виталий Панов.
Сергей Булатов назначен на должность главного тренера «Крыльев Советов»
Как сообщили в ГУ МЧС СО, 28 апреля в 19:47 в микрорайоне Жигулевское море во 2-м Мирном проезде, 19 вспыхнул частный жилой дом.
В Тольятти 28 апреля при пожаре в частном доме погиб мужчина
28 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоялась торжественная передача книг цикла «Страницы советской и российской истории. 1917–2017».
Фонд СОУНБ пополнился уникальной книжной серией, посвящённой истории России
Общая площадь лесных пожаров в регионе с начала сезона составила более 20 гектаров: два пожара на землях лесного фонда и один — в городских лесах Тольятти.
Три лесных пожара с начала сезона произошло в Самарской области 
Температура воздуха 29 апреля в Самаре ночью +3, +5°С, днем +10, +12°С.
29 апреля в регионе небольшой дождь, ветренно, до +13°С
Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о создании в России единого реестра домашних животных и их маркирования и регистрации в нем.
В ГД внесен проект о создании единого реестра домашних животных
Самарская область вошла в тройку регионов-лидеров по объему госзакупок у пользователей специального налогового режима.
На полмиллиарда рублей выросли закупки госкомпаний у самозанятых региона
30 елей и 60 каштанов высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
В мае россияне увидят микролуние

Россияне смогут увидеть в мае сразу два полнолуния, одно из них известно как "Голубая Луна" и будет самым маленьким микролунием за 2026 год

Два майских полнолуния будут микролуниями. А одно из них – "Голубая Луна" – станет самым маленьким микролунием года, сообщили РИА Новости в обсерватории Университета Решетнёва.

Если суперлуние – это когда Луна находится ближе всего к Земле, то микролуние – с Луной в апогее, то есть наиболее удаленной точке от Земли.

Полнолуния откроют и закроют май-2026. Буквально: первое полнолуние будет 1 мая в Скорпионе, второе — 31 мая в Стрельце.

"Второе полнолуние в мае 2026 года – Голубая Луна – произойдет 31 мая. Это полнолуние также приходится на период, близкий к апогею Луны, что делает его самым маленьким микролунием года. В момент полнолуния наш естественный спутник будет находиться в созвездии Скорпиона", – рассказали журналистам в университете.

Во вторник, 28 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с победителями и участниками проектов благотворительного фонда «Система» из Самарской области.
28 апреля 2026  19:29
Вячеслав Федорищев встретился с победителями и участниками проектов благотворительного фонда «Система»
Во вторник, 28 апреля, в Самаре в ВЦ «Экспо-Волга» впервые состоялся совместный форум председателей первичных профсоюзных организаций и партии «Единая России». В пленарном заседании принял участие губернатор Самарской области, секретарь регионального отде
28 апреля 2026  16:55
Вячеслав Федорищев принял участие в форуме самарских профсоюзов 
Во вторник, 28 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественной церемонии подведения итогов и награждения победителей конкурса профессионального мастерства «Учитель года Самарской области» — 2026.
28 апреля 2026  16:05
Вячеслав Федорищев наградил финалистов и победителя конкурса «Учитель года Самарской области»
28 апреля 2026  12:26
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником самарских работников скорой помощи
28 апреля 2026  09:50
Три человека погибли и шесть пострадали в Самарской области от урагана
