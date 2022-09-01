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В День знаний ОДК-Кузнецов передало самарской школе ракетный двигатель

1 сентября 2022 14:44
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Двигатели этого типа являются маршевыми двигателями первой ступени отечественных ракет-носителей типа «Восток», «Восход», «Союз-2».

Сегодня ОДК-Кузнецов, самарское предприятие Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха, открыло в самарской школе №26 лабораторию профориентации учащихся и передало школе полноразмерный макет ракетного двигателя РД-107А, устанавливающегося на ракетах-носителях типа «Союз».

С лабораторией ОДК-Кузнецов, оборудованной в школе №26, Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, депутатов Государственной Думы ФС РФ Александра Хинштейна и Леонида Симановского познакомили управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев и директор школы Анатолий Лазарев. Здесь на современном оборудовании с программным управлением школьники смогут освоить рабочие профессии, научиться токарной и фрезерной обработке под руководством специалистов ОДК-Кузнецов. В лаборатории с учащимися будут проводится занятия по компьютерному моделированию и техническому английскому языку. 

Также ОДК-Кузнецов передал школе №26 полноразмерный макет ракетного двигателя РД-107А. Двигатели этого типа являются маршевыми двигателями первой ступени отечественных ракет-носителей типа «Восток», «Восход», «Союз-2». ОДК-Кузнецов производит их с 1958 года, статистическая надежность двигателя составляет 99,99%. Изделие установлено в холле учебного заведения. 

«Ранняя профориентация – наша насущная необходимость. ОДК-Кузнецов обеспечен заказами на десятки лет вперед, наши двигатели очень нужны стране, и уже сегодня мы должны работать над привлечением молодых мотивированных сотрудников, которые придут на завод через несколько лет, - рассказал почетным гостям управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев. – Рассказ специалистов предприятия о специфике и перспективах двигателестроения поможет подросткам сделать осознанный выбор при поступлении в колледж или вуз. Мы хотим еще в школе увлечь ребят научно-техническим творчеством, помочь им на начальном этапе, чтобы в будущем они стали частью нашего большого коллектива».

Самарская школа №26 входит в число опорных школ ОДК-Кузнецов. По этой программе предприятие сотрудничает с 15 организациями среднего образования. Профориентационные мероприятия направлены на знакомство с инженерно-техническими специальностями и современным двигателестроительным предприятием. Школьники принимают участие во встречах с руководством предприятия в рамках проекта «100 вопросов об успешной карьере», профильных олимпиадах, регулярно посещают производственные подразделения ОДК-Кузнецов, знакомятся с представителями рабочих и инженерных профессий, участвуют в мастер-классах и профессиональных пробах. Предприятие ведет работу с родителями и педагогами опорных школ, организовывает совместные родительские собрания. 

На 2022-2023 учебный год для учащихся опорных школ запланированы тематические экскурсии в ПАО «ОДК-Кузнецов» с отрытыми мастер-классами «От заготовки до детали», профориентационные чемпионаты «Построй карьеру в ОДК» и «Космическая история Самары», чемпионат «Каракури», экскурсии в лаборатории и музей двигателей Самарского университета, занятия в лаборатории ТРИЗ Точки кипения Hi-Tech ПАО «ОДК-Кузнецов», продолжатся встречи школьников с представителями топ-менеджмента предприятия в рамках проекта «100 вопросов об успешной карьере». В октябре 2022 г. состоится Фестиваль опорных школ ОДК-Кузнецов. В марте-апреле 2023 г. стартует профильная смена «Инженерные каникулы», сообщает пресс-служба предприятия.

 

Фото:   ОДК-Кузнецов

 

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