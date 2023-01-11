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В Чапаевске появится производство оборудования для строительства нефтяных и газовых скважин

11 января 2023 12:26
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В Чапаевске появится производство оборудования для строительства нефтяных и газовых скважин

Во вторник, 10 января, состоялось подписание трехстороннего соглашения между министерством экономического развития и инвестиций Самарской области, новым резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Чапаевск» и городской администрацией.

Инвестор планирует создать в Чапаевске новое предприятие по производству импортозамещающей продукции – оборудования для строительства нефтяных и газовых скважин. Повышение инвестиционной привлекательности региона, создание комфортных условий для частного бизнеса – ключевые направления в работе областного Правительства, обозначенные Губернатором Дмитрием Азаровым.

«Новый проект позволит заместить продукцию зарубежных компаний, которые ушли с российского рынка. Общий объем инвестиций в проект превысит 720 млн рублей. На будущем предприятии будет создано 157 новых рабочих мест, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Для инвестпроекта, получившего статус резидента ТОСЭР, действуют упрощенные административные процедуры, мы сопровождаем каждый проект на всех этапах его реализации. Для жителей Чапаевска приход новых инвесторов – это, в первую очередь, создание новых рабочих мест. Во-вторых, это налоги, которые направляются на решение социально-экономических вопросов города и региона».

Вместе с одобренным проектом количество резидентов ТОР «Чапаевск» увеличится до 22, общий объем инвестиций – до 13,1 млрд. рублей. В планах резидентов - создание 4,7 тысяч рабочих мест. На сегодня они уже инвестировали 2,4 млрд. рублей и создали 659 рабочих мест.

В Самарской области также действует территория опережающего развития «Тольятти». Статусом резидента этой ТОСЭР обладают 64 компании, которые уже инвестировали 27,4 млрд. рублей и создали 8,3 тысяч рабочих мест. В целом резиденты ТОСЭР «Тольятти» готовы вложить в свои проекты 41,1 млрд рублей и создать 11,2 тысяч новых рабочих мест. 

Резиденты двух ТОСЭР реализуют проекты в сфере строительства, обрабатывающих производств, станкостроения, химической промышленности, а также высокотехнологичные проекты.

С инвесторами в режиме «единого окна» взаимодействует специальная организация, созданная региональным правительством. «Агентство по привлечению инвестиций Самарской области» сопровождает все проекты от стадии идеи до предоставления помощи после запуска производства.

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