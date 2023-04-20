Успей стать участником квеста «Самара – Галактика будущего» на железнодорожном вокзале Самара

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Куйбышевская железная дорога запустила на вокзале Самара интерактивный квест «Самара – Галактика будущего» для школьников и их родителей.

Экскурсионный маршрут проходит по самым знаковым местам самого высокого вокзала в Европе, многие из которых недоступны для обычных пассажиров. Это – территория зимнего сада с фонтанами, помещения дикторской, бюро находок и забытых вещей, павильон Грушинского фестиваля и другие интересные площадки. Конечная точка квеста – смотровая площадка, которая находится на высоте 100 метров и позволяет увидеть город Самара с высоты птичьего полета.

После прохождения квеста школьники в деталях узнают, как работает вокзал, каким образом развивалась железная дорога, а также смогут самостоятельно проложить маршрут своего будущего путешествия от одного города до другого с помощью справочного видеотерминала.

Квесты на вокзале Самара проходят по предварительным заявкам. Продолжительность экскурсии составляет 1 час 30 минут. Программа будет наиболее интересна школьникам среднего и старшего возрастов. Запись осуществляется по телефону: 8(846)337-08-88 с 10:00 до 18:00 в будние дни.

На железнодорожных вокзалах Куйбышевской магистрали регулярно проводятся художественные выставки, организуются мастер-классы, конкурсы и концерты, которые находят положительные отклики среди пассажиров, гостей и жителей города, сообщает пресс-служба КбшЖД.

Фото: пресс-служба КбшЖ