Совместное предприятие "Сбера" и VK продаст People&People часть активов "Ситимобил"

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Совместное предприятие "Сбера" и VK в сфере транспорта и еды и управляющая компания People&People подписали обязывающее соглашение о продаже активов сервиса "Ситимобил", передает ТАСС.

"Совместное предприятие "Сбера" и VK в сфере транспорта и еды, O2O-холдинг и управляющая компания People&People (в портфель входят "Грузовичкоф", "Таксовичкоф" и другие компании) подписали юридически обязывающие документы о продаже активов сервиса "Ситимобил". Закрытие сделки планируется во II квартале 2022 года. В рамках сделки People&People приобретет часть активов сервиса "Ситимобил", - сообщила пресс-служба "Сбера".

Сумма сделки не разглашается, в ее периметр войдет технологическая платформа сервиса, бренд и каналы привлечения клиентов.

Отмечается, что после 15 апреля приложение сервиса "Ситимобил" и водительское приложение "Ситистарт" продолжат свою работу. В компанию-покупателя могут перейти часть сотрудников "Ситимобил", им будут предложены новые позиции в компании People&People.

"Юридическое лицо ООО "Сити-Мобил" будет закрыто, как было объявлено ранее. Каршеринг-сервис "Ситидрайв" и топливная платформа продолжат свою работу в составе О2О-холдинга "Сбера" и VK", - сказано в сообщении.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС