Сотни килограмм наркотиков изъяты самарскими таможенниками за 1 полугодие 2024 года

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За 1 полугодие 2024 года самарские таможенники изъяли более 153 кг наркотических средств и 46 кг сильнодействующих веществ. По оперативным материалам за отчетный период подразделениями по борьбе с контрабандой наркотиков Самарской таможни возбуждено 6 уголовных дел.

Самарской таможней совместно с Пограничным управлением ФСБ России по Оренбургской области в результате осуществления оперативно-служебной деятельности в I полугодии 2024 года из незаконного оборота изъято:

- 150 килограмм прекурсора, используемого для синтезирования наркотического средства «Метадон» в лабораторных условиях;

- 46 килограмм сильнодействующего вещества «Тропикамид», используемого наркозависимыми лицами.

По всем фактам возбуждены уголовные дела о незаконном перемещении через Государственную границу Российской Федерации с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС подконтрольных веществ.

Кроме того оперативниками Самарской таможни было выявлено 3 факта незаконного перемещения наркотических средств и сильнодействующих веществ в международных почтовых отправлениях из Перу, Индонезии и Китая. Изъято почти 3 кг митрагинина и 202,7 гр ибогаина.

Совершение указанных противоправных деяний подпадает под признаки составов преступлений, предусмотренных ст.ст.226.1, 229.1 УК РФ и наказывается лишением свободы сроком до 20 лет.

Фото предоставлено пресс-службой Самарской таможни