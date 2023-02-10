Скорый поезд «Ласточка» перевез 1,5 миллионного пассажира в Самарской области

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Счастливый билет на скорый пригородный поезд «Ласточка» сообщением Самара – Тольятти приобрела молодой врач из Тольятти Дарья Вольхина. Представители Куйбышевской железной дороги и АО «Самарская ППК» поздравили юбилейного пассажира и вручили памятные сувениры.

– Пользуюсь скоростным поездом «Ласточка» постоянно практически с момента его запуска, так как живу в Тольятти, а работаю в Самаре. Основные плюсы «Ласточки» – удобное расписание, комфортабельность поезда и оптимальное время в пути следования, – поделилась впечатлениями Дарья Вольхина.

Поздравил юбилейного пассажира заместитель генерального директора АО «Самарская ППК» Дмитрий Далецкий

– Сегодня из Самары в Тольятти мы доставили уже полуторамиллионного пассажира и без «Ласточек» уже невозможно представить поездки между двумя крупнейшими городами Самаро-Тольяттинской агломерации. «Ласточки» прошли проверку временем и, что важнее, прошли проверку у наших пассажиров, которые ежедневно отдают предпочтение этому современному и надежному виду железнодорожного транспорта», – отметил Дмитрий Далецкий.

Напомним, 11 июня 2021 года первая «Ласточка» в Самарской области отправилась по маршруту Самара – Жигулевское Море, с 1 сентября 2021 года маршрут данного скоростного поезда продлили до станции Жигулевск, а с 1 октября 2022 года поезд стал курсировать из Самары до станции Тольятти. За короткий промежуток времени современный пригородный поезд стал любимым видом транспорта для жителей Самарской губернии, сообщает пресс-служба КбшЖД.

Фото: пресс-служба КбшЖД