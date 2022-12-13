Серийное производство популярных в 1990-х годах велосипедов "Кама" начнется в Перми в 2023 году

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Серийное производство велосипедов "Кама", популярных в 1970-1990-х годах, начнется в январе 2023 года на пермском заводе "Форвард" - одном из крупнейших предприятий по производству и поставке современных велосипедов, запчастей и аксессуаров для них. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

"Сейчас "Кама" еще не производится. Было уже произведено несколько прототипов с их последующей доработкой. Серийное производство начнется в январе 2023 года, и итоговое количество велосипедов составит 3 тыс. штук. Также запланирована отдельная серия лимитированных велосипедов к 300-летию основания города Перми", - сообщили в компании "Форвард".

Планируется, что велосипеды "Кама" поступят в открытую продажу в марте - апреле 2023 года. Купить их можно будет в магазинах компании более чем в 400 городах России, а также стран СНГ (Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан). По данным производителя, цена одного велосипеда будет в пределах 10 тыс. рублей. "В текущей ситуации очень сложно прогнозировать динамику ценообразования, так как стоимость комплектующих меняется ежедневно, но мы делаем все возможное, чтобы стоимость не превысила 10 тыс. рублей", - отметили на заводе.

Обновленная "Кама" будет выпускаться на базе классической концепции универсального городского велосипеда, но будет модернизирована в соответствии с духом времени. По словам производителей, изменилась геометрия рамы для прочности и комфортности посадки. Также "Кама" будет поставляться с расширенной комплектацией: у велосипеда будут установлены передняя и задняя фара, будут прилагаться набор базовых ключей, брендированная ретро-сумка для инструментов и гравированный звонок.

"Для нас "Кама" - это больше принципиальный проект, нежели коммерческий. Так или иначе, мы гораздо больше внимания уделили мелочам: комфортные грипсы, каретка на промышленных подшипниках, алюминиевые педали, набор базовых инструментов в стандартной комплектации", - рассказали в пресс-службе предприятия.

Компания "Форвард" занимает второе место по объему производства всех велосипедов в стране и 10% от общего рынка. За последние 5 лет, по данным компании, было произведено более 3 млн велосипедов. Продукция предприятия поставляется во все регионы России от Калининграда до Камчатки, а также во все страны Евразийского таможенного союза. В 2020 году "Форвард" был включен в федеральный список системообразующих предприятий.

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