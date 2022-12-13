Я нашел ошибку
Главные новости:
Проводится проверка.
Сейф с 11 млн рублей пропал после пожара на складе цветов в Москве
При этом все картины на выставке были репликами.
Активистки движения против косметики облили кремом картину на выставке в Санкт-Петербурге
Он работал главным редактором журнала «Искусство кино», являлся главой Госкино РФ, преподавал во ВГИКе.
Умер президент кинофестиваля «Окно в Европу» Армен Медведев
До 23:59 (мск) 18 декабря.
Голосуй за Студвесну: участвовать может абсолютно каждый
Обновленная "Кама" будет модернизирована в соответствии с духом времени.
Серийное производство популярных в 1990-х годах велосипедов "Кама" начнется в Перми в 2023 году
В турнире приняли участие более 100 спортсменов из 10 стран.
Елизавета Абрамова из Самарской области - бронзовый призер Кубка мира по боксу среди нефтяных стран
На встрече обсуждался ход исполнения государственной программы по социальной газификации.
Дмитрий Азаров провел заседание регионального штаба по социальной газификации
Дмитрий Азаров провел заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Самарской области.
Руководитель департамента ветеринарии Самарской области уволен в связи с утратой доверия
Наверх
Самара  -11 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 62.77
0.39
EUR 66.27
0.43
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Дюжев в Самарской филармонии: «Евгений Онегин» - моноспектакль с музыкой С.Прокофьева
Валерьян Панфилов наградил победителей турнира "Мы – Вместе!" для детей с ОВЗ
«Благородство - 2022»: вторым лауреатом акции от ГУ МЧС СО стал Константин Черпаков
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Серийное производство популярных в 1990-х годах велосипедов "Кама" начнется в Перми в 2023 году

13 декабря 2022 21:40
122
Обновленная "Кама" будет модернизирована в соответствии с духом времени.

Серийное производство велосипедов "Кама", популярных в 1970-1990-х годах, начнется в январе 2023 года на пермском заводе "Форвард" - одном из крупнейших предприятий по производству и поставке современных велосипедов, запчастей и аксессуаров для них. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

"Сейчас "Кама" еще не производится. Было уже произведено несколько прототипов с их последующей доработкой. Серийное производство начнется в январе 2023 года, и итоговое количество велосипедов составит 3 тыс. штук. Также запланирована отдельная серия лимитированных велосипедов к 300-летию основания города Перми", - сообщили в компании "Форвард".

Планируется, что велосипеды "Кама" поступят в открытую продажу в марте - апреле 2023 года. Купить их можно будет в магазинах компании более чем в 400 городах России, а также стран СНГ (Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан). По данным производителя, цена одного велосипеда будет в пределах 10 тыс. рублей. "В текущей ситуации очень сложно прогнозировать динамику ценообразования, так как стоимость комплектующих меняется ежедневно, но мы делаем все возможное, чтобы стоимость не превысила 10 тыс. рублей", - отметили на заводе.

Обновленная "Кама" будет выпускаться на базе классической концепции универсального городского велосипеда, но будет модернизирована в соответствии с духом времени. По словам производителей, изменилась геометрия рамы для прочности и комфортности посадки. Также "Кама" будет поставляться с расширенной комплектацией: у велосипеда будут установлены передняя и задняя фара, будут прилагаться набор базовых ключей, брендированная ретро-сумка для инструментов и гравированный звонок.

"Для нас "Кама" - это больше принципиальный проект, нежели коммерческий. Так или иначе, мы гораздо больше внимания уделили мелочам: комфортные грипсы, каретка на промышленных подшипниках, алюминиевые педали, набор базовых инструментов в стандартной комплектации", - рассказали в пресс-службе предприятия.

Компания "Форвард" занимает второе место по объему производства всех велосипедов в стране и 10% от общего рынка. За последние 5 лет, по данным компании, было произведено более 3 млн велосипедов. Продукция предприятия поставляется во все регионы России от Калининграда до Камчатки, а также во все страны Евразийского таможенного союза. В 2020 году "Форвард" был включен в федеральный список системообразующих предприятий.

 

Фото из открытых источников

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Участники будут обсуждать ключевую тему «Патриотизм в цифровой среде».
13 декабря 2022  18:05
В Самаре состоялось открытие IV Форума по цифровой дипломатии
254
О том, какие меры должен принять регион, чтобы люди своевременно получили выплаты, шла речь на внеочередном заседании Правительства Самарской области.
13 декабря 2022  14:59
С 1 января 2023 года семьи с детьми начнут получать единое пособие
246
Депутаты городской думы утвердили  скорректированную Cтратегию социального-экономического развития Самары до 2025 года. 
13 декабря 2022  13:02
Депутаты городской думы утвердили  скорректированную Cтратегию социального-экономического развития Самары до 2025 года
955
15 декабря в Самаре открывается ледовая площадка на площади Славы
13 декабря 2022  12:11
15 декабря в Самаре открывается ледовая площадка на площади Славы
233
15 декабря в Самаре на площади Славы открывается каток
12 декабря 2022  12:23
15 декабря в Самаре на площади Славы открывается каток
335
Весь список