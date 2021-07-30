Сегодня на станции Сызрань-1 КбшЖД установили модель первого российского паровоза

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Сегодня на станции Сызрань-1 Куйбышевской железной дороги установили модель первого российского паровоза, созданного Ефимом и Мироном Черепановыми в 1833 году.

Паровоз изготовили в сервисном ремонтном депо Самары. Мастера собирали копию изделия отца и сына Черепановых по изображениям и музейным чертежам в течение четырех месяцев.

Модель паровоза стала очередным объектом благоустройства привокзальной площади для создания эстетического вида вокзальной инфраструктуры. Ранее на вокзале появилась подсветка здания, световой фонтан и стилизованные фонари, создающие в вечернее время сказочную атмосферу.

Также на вокзале Сызрань-1 на постоянной основе работает картинная галерея художника Сергея Шишкина, а ко Дню железнодорожника внутри здания появилась тематическая музейная экспозиция об истории города и вокзального комплекса, оснащенная QR-кодами с режимом прочтения информации и «Аудиогидом».