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Сегодня на станции Сызрань-1 КбшЖД установили модель первого российского паровоза

30 июля 2021 17:27
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Паровоз изготовили в сервисном ремонтном депо Самары.

Сегодня на станции Сызрань-1 Куйбышевской железной дороги установили модель первого российского паровоза, созданного Ефимом и Мироном Черепановыми в 1833 году. 

Паровоз изготовили в сервисном ремонтном депо Самары. Мастера собирали копию изделия отца и сына Черепановых по изображениям и музейным чертежам в течение четырех месяцев.

Модель паровоза стала очередным объектом  благоустройства привокзальной площади для создания эстетического вида вокзальной инфраструктуры. Ранее на вокзале появилась подсветка здания, световой фонтан и стилизованные фонари, создающие в вечернее время сказочную атмосферу.

Также на вокзале Сызрань-1 на постоянной основе работает картинная галерея художника Сергея Шишкина, а ко Дню железнодорожника внутри здания появилась тематическая музейная экспозиция об истории города и вокзального комплекса, оснащенная QR-кодами с режимом прочтения информации и «Аудиогидом».

Теги: модель паровоза Сызрань-1

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