Самарским водителям напомнили о правилах пересечения железнодорожных переездов

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С целью профилактики ДТП на железнодорожных переездах в Самаре прошла профилактическая акция «Внимание, переезд!». Её провели сотрудники КбшЖД совместно с представителями Госавтоинспекции по Самарской области.

Для профилактики дорожно-транспортных происшествий был выбран наиболее оживленный железнодорожный переезд в черте города Самара, расположенный на 1101 км. Каждые сутки через данный объект проезжает в среднем свыше 2 тысяч автомобилей и 240 пассажирских и грузовых поездов.

Участники акции раздали водителям тематические памятки, а также напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения при пересечении переездов. Мероприятие проходило с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

Наряду с регулярными информационно-разъяснительными акциями, железнодорожники проводят мероприятия, направленные на техническое переоснащение переездов. Так, в этом году в границах Куйбышевской железной дороги на 14 переездах произведены работы по замене дорожного покрытия, на 15 обновлены дорожные знаки, установлены новые направляющие столбики со светоотражающими элементами. До конца года будут отремонтированы еще 9 железнодорожных переездов.

Куйбышевская магистраль призывает граждан неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов и помнить, что главным и определяющим условием для безопасного вождения являются внимательность и осторожность, пресс-служба КбшЖД.

Фото: КбшЖД