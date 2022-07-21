Самарский судостроительный завод спустил на воду новейшие суда

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Торжественная церемония спуска на воду двух промерных судов, построенных на верфи ЗАО «Нефтефлот», прошла на территории завода. Депутат Госдумы Александр Хинштейн пообщался с сотрудниками предприятия и отметил особую патриотическую важность их дела.

«Хочу сказать большое спасибо предприятию, руководству завода, личному составу, а также тем, кто работал и продолжает работать над созданием судов. Сегодня мы существуем в иных очень непростых условиях - когда тема импортозамещения определяет судьбу существования государства. Я очень рад, что у нас в Самаре продолжает развиваться предприятие, которое руками наших российских корабелов из отечественных материалов собирает суда», - отметил депутат.

Новые суда, как заявляет дирекция, будут работать на водных путях по всей стране. Главными задачами таких кораблей станет выполнение промерных, полевых и изыскательских работ с размещением на борту русловой изыскательской партии и контроля состояния судового хода.

«Суда такого класса строятся в России впервые. Они оснащены промерным комплексом, который сканирует рельеф дна и снимает его в 3D модели в цвете. Мы будем надеяться, что государственный заказчик будет размещать заказы дальше, но уже с другим оборудованием, поскольку есть проблемы с поставками. Но, могу сказать, что надежду мы не теряем - есть и замены, аналоги, российские разработки, которые, мы надеемся, в скором времени будут представлены на рынке», – рассказал генеральный директор завода «Нефтефлот» Сергей Фофанов.

Стоит отметить, что для завода это не первый судостроительный опыт - за последние 6 лет самарские кораблестроители поставили на воду не одно судно. Так, в декабре 2017 года «Нефтефлот» ввел в эксплуатацию танкер проекта RST11 "Святой Князь Владимир". Это было первое судно, построенное в Самаре с 1896 года, т.е. судостроение вернулось в регион спустя 120 лет.