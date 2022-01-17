Самарские газовики перешли на усиленный режим работы

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Газовики перешли на усиленный режим работы по обеспечению бесперебойного и безаварийного газоснабжения потребителей. Причиной повышенного внимания стали обильные снегопады, выпавшие за последний месяц в Самарской области. Образование наледи и скопление снега на крышах, особенно в частном секторе, является потенциально опасными для расположенных рядом газовых труб.

Для предотвращения аварийных ситуаций сотрудники «Газпром газораспределение Самара» усилили мониторинг технического состояния сетей газораспределения и объектов системы газоснабжения, попадающих в зону возможного снегопада. Под особым контролем находятся газопроводы, расположенные вблизи социально-значимых объектов, а также проходящие через автомобильные и железные дороги.

Для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций специалистами компании установлен порядок экстренной связи с органами ГО и ЧС, местными администрациями и региональными энергетическими компаниями.

«Кроме планового техосмотра сетей наши сотрудники ведут разъяснительную работу среди населения, особенно в частном секторе, где снег с крыш должны убирать сами жители.

Сход снега с крыши может привести к повреждению газопровода! Все затраты на восстановительные работы в таких ситуациях возлагаются на виновников прекращения газоснабжения.

Призываю всех владельцев домов и сооружений, УК, которые обслуживают жилые кварталы, убирать сосульки и снежные глыбы не только над тротуарами и пешеходными дорожками, но и над газопроводами. От этого зависит не только безопасность газоснабжения, но и жизнь людей. Также потребителям необходимо строго соблюдать правила безопасности и при запахе газа, сообщать о факте обнаружения утечки в аварийно – диспетчерскую службу по номерам 04, 104, 112», - отметил главный инженер ООО «Газпром газораспределение Самара» Михаил Ярыгин.