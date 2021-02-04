Самарские двигатели обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк

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Серийные ракетные двигатели РД-107А/108А, произведенные ПАО «ОДК-Кузнецов», самарском предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех), обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России.

Запуск состоялся с Государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области 2 февраля, в 23.45 по московскому времени. Установленные на I и II ступенях ракеты-носителя «Союз-2.1б» двигатели производства «ОДК-Кузнецов» отработали штатно.

Космический аппарат был выведен на целевую орбиту в расчетное время.

Это первый старт ракеты-носителя типа «Союз», проведенный в 2021 году.

Модификациями двигательных установок РД-107А/РД-108А оснащаются I и II ступени всех ракет-носителей типа Р-7 (в том числе и РН типа «Союз») начиная с 1958 года. В настоящее время данные двигатели серийно производятся ПАО «ОДК-Кузнецов» при конструкторском сопровождении разработчика АО «НПО Энергомаш» им. академика В.П. Глушко». Статистическая надежность изделий превышает 99,9%.