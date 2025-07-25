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Самарские двигатели обеспечили пуск ракеты-носителя с космодрома Восточный

25 июля 2025 11:12
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Самарские двигатели обеспечили пуск ракеты-носителя с космодрома Восточный

Серийные ракетные двигатели РД-107А/РД-108А, произведенные ОДК-Кузнецов - предприятием Объединенной двигателестроительной корпорации Госкорпорации Ростех, обеспечили успешный старт ракеты-носителя с космодрома Восточный. На орбиту выведены космические аппараты «Ионосфера-М» №3-4 и 18 малых аппаратов попутной полезной нагрузки.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и космическими аппаратами «Ионосфера-М» №3-4 и 18 малыми спутниками состоялся 25 июля в 08:54 по московскому времени. Установленные на I и II ступенях ракеты-носителя двигатели РД-107А/108А отработали в штатном режиме.

Специалисты сервисного центра ОДК-Кузнецов, обеспечивающие контроль работы силовых установок на всех пусках, осуществили монтаж и проверку систем, отвечающих за работу двигателей.

«Ионосфера» — группировка из четырёх спутников для исследования ионосферы и магнитосферы, разработанная Роскосмосом для проекта «Ионозонд». Космическое аппараты «Ионосфера-М» смогут передавать информацию о физических явлениях, возникающих в ионосфере Земли в результате активных воздействий природного и антропогенного характера. Первые два спутника проекта «Ионосфера» были выведены на орбиту в  2024 г.

Этот запуск стал первым в текущем году успешным стартом ракеты-носителя типа «Союз» с космодрома Восточный, который обеспечили серийные двигатели Объединенной двигателестроительной корпорации.

Двигателями РД-107А/РД-108А производства ОДК-Кузнецов оснащаются первые и вторые ступени всех ракет-носителей семейства «Союз». Тяга у Земли у РД-107А (первая ступень) составляет 85,6 тс, удельный импульс в вакууме – 320,2 с. Для РД-108А (вторая ступень) эти показатели составляют 80,8 тс и 320,6 с соответственно.

Все отечественные пилотируемые пуски, начиная с полета Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года, были обеспечены силовыми установками, изготовленными на самарском предприятии ОДК. В настоящее время со стапелей предприятия сошло уже более 12 тысяч серийных ракетных двигателей, осуществлено 2005 запусков космических ракет с двигателями РД-107/РД-108.

Доля предприятия ОДК в сегменте ракетных двигателей на российском рынке превышает 80%, по пилотируемым российским пускам – 100%. Статистическая надежность двигателей – 99,9%.

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