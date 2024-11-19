«Самарская сетевая компания» усилила свой автопарк 11 автомобилями «Соболь 4x4» и «Газель NEXT»

203

В ноябре 2024 года официальный дилерский центр «Поволжье-Авто» поставил 11 автомобилей от Группы компаний «Современные транспортные технологии» в автопарк «Самарской сетевой компании» (ССК), одному из лидеров в сфере транспортировки электроэнергии в регионе.

«Самарская сетевая компания» выполняет важную задачу по обеспечению надежного электроснабжения в Самарской области. Организация обслуживает около 17 тысяч км воздушных и кабельных линий и более 7 тысяч подстанций, распространяя свою деятельность на 34 муниципалитета региона. В компании работают около 2 500 сотрудников, которые ежедневно поддерживают стабильное электроснабжение для жилых и промышленных объектов. Автопарк «Самарской сетевой компании» насчитывает 148 автомобилей производства Горьковского автозавода.

Поставленные автомобили будут эксплуатироваться для обслуживания электросетей региона.

Автомобили «Соболь» с колесной формулой 4×4 рассчитаны на перевозку семи человек и оборудования и могут быть использованы для обслуживания электрических сетей в труднодоступных районах. Большой дорожный просвет, односкатная ошиновка, трансмиссия с принудительно подключаемым полным приводом и понижающая передача в раздаточной коробке обеспечивают высокую проходимость. А рамная конструкция гарантирует высокую выносливость и долговечность автомобиля при эксплуатации в тяжелых дорожных условиях.

Двухрядная кабина «Соболя» оснащена дополнительным отопителем, который обеспечивает комфортный микроклимат даже при работе машины в северных условиях. А регулируемая в двух плоскостях рулевая колонка помогает подобрать удобную посадку водителям любой комплекции.

Дополняет парк ССК фургон «Газель NEXT», предназначенный для перевозки специального оборудования и инструментов. Просторный грузовой отсек и усиленная подвеска позволяют решать задачи по обслуживанию электроэнергетических объектов и транспортировке материалов для аварийных и плановых работ.

Комфортабельная кабина, экономичный дизельный двигатель G 2.5 и конструкция шасси с независимой передней подвеской, реечным рулевым механизмом и дисковыми тормозами на всех колесах делают «Газель NEXT» универсальным решением для работы в любых условиях. Такелажные петли вдоль пола надежно фиксируют грузы, лючок в перегородке позволяет перевозить длинномеры до 5 метров. Задние двери фургона открываются на 270 градусов, а ступенька и поручень облегчают доступ в грузовой отсек.