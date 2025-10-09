Самарская область отмечает 30-летие крупнейшего в мире завода по производству линолеума

271

Завод Tarkett в Отрадном был запущен в 1995 году и стал первым в России производством современного линолеума. Общий объем выпуска за три десятилетия составил почти 2 миллиарда кв. м. Развитие продолжается, инвестиции в 2020–2024 гг. выросли на 76 % (по сравнению с 2014–2019 гг.). За годы работы вошли в строй 11 линий и иных объектов. Завод стал крупнейшим производителем ПВХ-покрытий и одним из самых современных в мире.

«В Советском Союзе в 1980-е годы не выпускали 4-метровый линолеум. Полы укладывали кусками шириной 1,5–2 метра, то есть со швами. Создать такое производство удалось в середине 1990-х, — рассказывает генеральный директор завода Андрей Молчанов. — Благодаря югославским партнерам, знаниям и энергии Владимира Александровича Ильина, Валерия Константиновича Нуждина, Светозара Бранкова, всей команды завода в чистом поле появились промышленные корпуса и запущены производственные линии. Это был прорыв, революция для 1995 года!».

Линии по производству бытового и коммерческого линолеума производят новый рулон каждые 20 секунд. То есть меньше чем за 40 минут — целая машина (хватит, чтобы застелить все квартиры в пяти подъездах стандартного девятиэтажного дома). А ведь, кроме рулонной, есть новые виды продукции — ПВХ-плитка: Art Vinyl и SPC!

«Tarkett — лидер и законодатель мод, чем мы, как и вся Самарская область, можем гордиться, — отметил Андрей Молчанов. — Выпуск за тридцать лет — это дорога из линолеума шириной 4 метра до Луны... и немного обратно. Символично для нашей “космической” Самарской области».

Напольные покрытия Tarkett используются во многих знаковых зданиях, сооружениях и даже на кораблях России: в бизнес-центре «Монте Роза» (Самара), студгородке «Иннополис» (Казань), штаб-квартире Сбербанка и клиническом центре «Коммунарка» (Москва), на крейсере «Аврора», ТАРК «Петр Великий» и космодроме Восточный. Всё это — малая часть из сотен тысяч объектов, где есть частица труда из Отрадного.

Для Самарской области и, конечно, города предприятие является весьма значимым. Только в региональный бюджет за предыдущие 10 лет уплачено 6,4 миллиарда рублей. Но главное — на заводе трудится более тысячи человек (а в 2004-м было 665). Особая гордость: продолжают работать 47 сотрудников, которые держали в руках первые метры линолеума в 1995-м.

Справка о заводе

Завод в Отрадном — главная производственная площадка Tarkett для рынка России, крупнейший в мире и один из самых современных заводов по производству линолеума. Его максимальная производительность достигает 114 миллионов кв. м в год. На заводе действуют 4 линии по производству гетерогенного бытового и коммерческого линолеума, 1 линия по производству гомогенного коммерческого линолеума и 5 линий по производству продуктов Art Vinyl (SPC-и ПВХ-плитки). За 30 лет на заводе выпустили более 100 коллекций и разработали более 1 000 дизайнов. Сайт: www.tarkett.ru.