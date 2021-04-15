С 15 апреля для всех владельцев LADA проходит сервисная акция «Все включено»

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С 15 апреля по 15 июля 2021 года для всех владельцев LADA проходит сервисная акция «Все включено»: у официальных дилеров Марки можно провести диагностику и сезонное обслуживание автомобилей на выгодных условиях.

Акция «Все включено» – это 5 спецпредложений:

ЛЕТО ПО ВСЕМ ПУНКТАМ: бесплатная комплексная диагностика автомобиля по 30 пунктам. Производится проверка силового агрегата, контроль технических жидкостей, тормозов (на тормозном стенде), электрооборудования, системы вентиляции, подвески и других узлов автомобиля. При ремонте у дилера LADA диагностика бесплатная, если владелец проводит только проверку, то стоимость услуги – 599 рублей. В рамках спецпредложения также можно приобрести запчасти и расходные материалы на выгодных условиях.

ПЕРЕОБУТЬСЯ В ЛЕГКУЮ: шиномонтаж от 799 рублей. Стоимость услуги зависит от размерности колес и региона проведения работ.

НАПИТОК ИЗ СЕЗОННОГО МЕНЮ: спецпредложение для автомобилей старше 5 лет. Бесплатная замена моторного масла LADA и оригинальный фильтр в подарок при покупке и замене моторного масла и фильтра в дилерском центре LADA.

ТО, ЧТО ВАШ АВТОМОБИЛЬ ЗАСЛУЖИЛ ПОСЛЕ ЗИМЫ: выгодное предложение при прохождении ТО для автомобилей младше 3 лет. Акция включает выгоду на материалы и запасные части при проведении ТО для LADA Granta в размере 15%, для остальных моделей LADA – 10%, или выгоду в 1000 рублей при приобретении любых товаров LECAR в наличии.

ДЕТАЛИ ЛЕТА: скидка 15% на всю продукцию LECAR при покупке от 1000 руб. LECAR (https://le.car/) – собственная эксклюзивная марка автокомпонентов LADA, передает пресс-служба АО "АВТОВАЗ".