РЖД запустили функцию покупки билетов на юг с пересадкой на разные места в одном поезде

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РЖД запустили новую функцию пересадки на разные места в одном поезде, чтобы добраться на юг в случае отсутствия билетов на полный маршрут. Об этом сообщила 26 июля компания в Telegram-канале, пишут "Известия".

«При этом система может предложить места в вагонах одного или разного классов обслуживания», — говорится в публикации.

Чтобы пересесть на разные места в одном поезде, длительность стоянки транспорта на станции должна быть не менее пяти минут. Это сделано, чтобы пассажир успел перейти на новое место — по составу или вдоль него по платформе.

Сервис будет доступен на маршрутах из Москвы в Кисловодск, Анапу, Адлер и Новороссийск. В ближайшее время данная функция появится также и на других направлениях.