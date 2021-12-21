РТРС адаптировал к местному времени цифровую эфирную трансляцию телеканала НТВ в пяти регионах

145

20 декабря РТРС синхронизировал с местным временем цифровую эфирную трансляцию телеканала НТВ в пяти регионах Приволжского и Южного федеральных округов: в Самарской, Астраханской, Саратовской и Ульяновской областях, Удмуртской Республике. Около 10 млн телезрителей получили возможность смотреть программы НТВ в более удобные часы.

В зону скорректированной трансляции НТВ вошли более 270 городов. Раньше на этой территории транслировался сигнал «НТВ-0», то есть программы выходили в эфир со смещением на один час от Москвы. С запуском временного дубля «НТВ+1» эфир канала полностью синхронизирован с московским.

Если раньше итоговая программа «Сегодня» выходила в 18:00 по местному времени, то сейчас в 19:00. Временной сдвиг затронул всю программную сетку, в том числе такие передачи, как «Жди меня», «Своя игра», «Следствие вели…», «Центральное телевидение», «Ты не поверишь!», «Новые русские сенсации», а также остросюжетные сериалы и фильмы. В новогоднюю ночь кремлевские куранты на канале НТВ пробьют 12 раз ровно в полночь в каждом из пяти регионов, а не в 01:00 как это было раньше.

Изменения не требуют от телезрителей никаких дополнительных действий.

Программы НТВ доступны в составе первого мультиплекса цифрового эфирного телевидения для 98,4% населения России. В Самарской области программы НТВ в составе первого мультиплекса цифрового эфирного телевидения доступны для 99,14% населения нашего региона.