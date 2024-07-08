Ровно год прошел с открытия первой видовой площадки на КбшЖД -  «Волжская Жемчужина» 

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В июле 2023 года была открыта первая видовая площадка на Куйбышевской железной дороге – остановочный пункт «Волжская Жемчужина». Ко Дню семьи, любви и верности всем пригородным поездам, которые следуют по маршруту Самара – Тольятти – Самара, для всех влюбленных в железнодорожные путешествия в прошлом году была назначена остановка на «Волжской Жемчужине».

Ежедневно на «Волжской Жемчужине» останавливается 18 поездов в направлении Самары и Тольятти, дополнительно по выходным дням на неё можно попасть на первом пригородном туристическом поезде в России – «Грушинский экспресс». За первый год с момента открытия «Волжской Жемчужины» ее уже посетили 6,5 тыс. туристов со всей России.

Территория остановочного пункта «Волжская Жемчужина» открыта круглосуточно. В зимнее время года здесь работает уникальный каток, а для удобства его посещения установлена стилизованная зона отдыха в виде железнодорожного вагона. С мая по октябрь на прилегающей территории проводятся многочисленные массовые мероприятия, мастер-классы, тематические фотосессии и спортивные тренинги.

В летние месяцы на «Волжской Жемчужине» установлены лежаки для отдыха и пати-тенты. В ближайшей перспективе запланировано открытие обзорной беседки и фото-качелей на холме перед платформой, вело-парковки, зоны отдыха с палатками и организация водоснабжения.

С 2024 года видовая площадка на остановочном пункте «Волжская Жемчужина» входит во все туристические маршруты самарско-тольяттинской агломерации, а выставочная фото-экспозиция с главными достопримечательностями Самарской области, расположенная на ее территории, позволяет ознакомиться и с другими знаковыми местами Поволжья.

Фото предоставлено пресс-службой КбшЖД