Российские операторы начали ускорять YouTube в одностороннем порядке

162

Источники Коммерсанта сообщили, что некоторые российские операторы связи начали устанавливать технические решения для ускорения работы YouTube, передает iphones.ru.

Они приняли такое решение в связи с тем, что Роскомнадзор и Минцифры так и не выступили с официальным заявлением, а сервис не заблокирован в стране. По словам одного из собеседников на телеком-рынке, внедрение средств, позволяющих обходить замедление, уже доходит до десятков случаев по всей стране.

В одном из сообщений от операторов говорится, что пользовательский трафик перенаправляется с российских серверов Google на европейские.

Некоторые операторы ищут возможность привлечь новых абонентов перед активным сезоном за счет использования средств обхода. При этом рассчитывают, что ответственность для них маловероятна, так как официального запрета YouTube нет, такие операторы трактуют это в свою пользу.— гендиректор оператора «Комфортел» Дмитрий Петров

Президент ассоциации Ростелесеть заявил, что не видит в этих действиях правонарушений. Опрошенные юристы также считают такие решения законными.

Фото: freepik.com