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Россельхозбанк открыл новый офис в технопарке «Жигулевская долина»

13 мая 2022 15:25
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Россельхозбанк – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России.

В Тольятти в технопарке «Жигулевская долина» открыт новый дополнительный офис Россельхозбанка. С открытием нового дополнительного офиса сеть Самарского филиала теперь насчитывает 26 подразделений обслуживания физических и юридических лиц. В Тольятти – это третье подразделение филиала. 

В Самарской области губернатор Дмитрий Азаров особое внимание уделяет формированию благоприятного делового и инвестиционного климата, поддержке малого и среднего бизнеса. Эта работа ведется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Россельхозбанк – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России.

Новый офис отвечает всем современным банковским стандартам, работает система электронной очереди, организована понятная навигация, удобная зона ожидания. Здесь можно получить весь комплекс банковских услуг: открыть вклад, оформить потребительский кредит, ипотеку, в том числе с государственной поддержкой, воспользоваться программами рефинансирования, получить банковскую карту, осуществить перевод. Для юридических лиц предлагается расчетно-кассовое обслуживание, бизнес-карты, кредиты и депозиты. 

«Открытие дополнительного офиса Россельхозбанка в технопарке в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» – это стратегическое решение. Инновационным компаниям, которым созданы условия для ведения бизнеса на территории опережающего развития «Тольятти», также нужны финансовая и консультационная поддержка, выгодное и удобное банковское обслуживание. Мы стараемся стать ближе к клиентам, сделать банковские услуги более доступными, а обслуживание - комфортным», - рассказал директор Самарского регионального филиала Россельхозбанка Раиль Багдалов.

Договоренности об открытии представительства банка в «Жигулевской долине» были достигнуты между руководством финансовой организации и областным минэкономразвития в ходе торжественной церемонии открытия нового офиса Россельхозбанка в Самаре. 

«Мы рады, что наш надежный партнер – Россельхозбанк - продолжает уверенное развитие в Самарской области и создает возможности для роста инновационных стартапов нашего региона. Теперь резидентам «Жигулевской долины» доступны финансовые продукты банка, а открытие офиса в периметре технопарка позволит им максимально экономить время, пользуясь существующими услугами и качественным сервисом. Формирование комфортного делового климата - наш абсолютный приоритет, и мы готовы оказывать всю необходимую поддержку как начинающим предпринимателям, так и крупным инвесторам, готовым реализовывать свои проекты на территории Самарской области», - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. 

 

Фото:   правительство СО

 

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