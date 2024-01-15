Росреестр СО: стать собственником недвижимости можно за 24 часа

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Более 52 000 заявлений представлено на регистрацию ипотеки в самарский Росреестр в 2023 году, что на 27 % больше, чем в 2022.

При этом, следует отметить, что вторая половина 2023 года ознаменовалась ростом подаваемых документов на государственную регистрацию ипотеки в электронном виде.

В течение всего года в 96 % случаях Управление регистрировало сделки с ипотекой, представленные в электронном виде, за 24 часа.

«С 23 декабря 2023 года вступило в силу постановление Правительства России, которое корректирует условия льготных ипотечных программ. Теперь первоначальный взнос по кредитам, выдаваемым по ставке 8 процентов, будет составлять не менее 30 процентов, а максимальная сумма стала одинаковой для всех регионов - 6 миллионов рублей», - информирует заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Титова, сообщает пресс-служба Управлениея Росреестра по Самарской области.

Фото предоставлено Управлением Росреестра по Самарской области