«Роскосмос» сообщил о возникновении нештатной ситуации на борту «Луны-25»

При переходе автоматической станции «Луна-25» на пересадочную орбиту произошла нештатная ситуация. Об этом 19 августа сообщает госкорпорация «Роскосмос», пишут "Известия".
По программе полета «Луны-25» в 14:10 был выдан импульс для перехода станции на предпосадочную орбиту.
«В ходе выполнения операции на борту автоматической станции произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Сейчас специалисты группы управления ведут анализ ситуации.
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