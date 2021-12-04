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Роскосмос предложил проводить испытания частных космических аппаратов на базе профильных вузов, передает ТАСС.

"Госкорпорация предложила идею прохождения испытания частных космических аппаратов в профильных российских вузах", - говорится в сообщении госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, инициатива уже поддержана Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С. П. Королева совместно с Ракетно-космическим центром "Прогресс". "Университет при содействии РКЦ "Прогресс" готов взять на себя роль локомотива этих нововведений и постепенно выстроить процесс перехода к испытаниям, которые признаются головными научными организациями космической отрасли и по результатам которых коммерческим компаниям может быть выдано заключение о соответствии", - добавили в госкорпорации.

Также идеей заинтересовался "Военмех" и Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского.

В свою очередь исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко отметил, что основная сложность, с которой сталкиваются российские космические стартапы, заключается в отсутствии испытательной базы для них. "Существующая инфраструктура, которой располагает ракетно-космическая отрасль, ориентирована на крупные проекты и сложную систему государственных испытаний и сертификации. Поэтому любые испытания ракетно-космической техники в рамках данной инфраструктуры имеют очень высокую стоимость", - отметил он.

Также Роскосмос инициировал проведение научно-исследовательских работ по использованию испытательной инфраструктуры для частных компаний.

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